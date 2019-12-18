ايقاف أشخاص قاموا بأعمال تخريب في طرابلس
اوقف الجيش اللبناني اليوم عددا من الأشخاص قاموا بتخريب الممتلكات العامة في طرابلس.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إلى أن وحدة من مديرية المخابرات داهمت أماكن تواجد أشخاص قاموا بأعمال تخريب في مدينة طرابلس وأوقفت اربعة منهم مع الدراجات التي استعملوها في أعمال التخريب.
ولفت البيان إلى أنه تم أيضا توقيف أربعة اشخاص في طرابلس لحيازتهم أسلحة ومخدرات وقيامهم بإطلاق النار باتجاه مواطنين مبينا أنه تم البدء بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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