الدوري الممتاز يستأنف مبارياته الجمعة القادم
تنطلق يوم الجمعة القادم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم بعد توقف بسبب مشاركة منتخبنا الاولمبي في الدورة الودية الدولية في الصين التي أحرز فيها المركز الأول حيث تقام سبع مباريات أبرزها الجيش مع حطين والوحدة مع الاتحاد.
فعلى ملعب الجلاء بدمشق يحل فريق حطين ضيفاً على الجيش في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فيما يشهد ملعب تشرين بدمشق مباراة من العيار الثقيل بين الوحدة والاتحاد في أهم وأقوى مباريات هذه الجولة حيث من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وأهدافاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً.
ويستضيف تشرين جاره جبلة على أرض ملعب الباسل ويسعى الأول لتعزيز الصدارة والثاني لتحسين نتائجه بعد تعيين سامر بستنلي مدرباً جديداً لقيادة فريق الرجال.
وفي بقية المباريات يستضيف النواعير الوثبة في ملعب حماة البلدي والجزيرة يلاقي الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق والكرامة مع الفتوة في ملعب حمص البلدي والساحل يستضيف الشرطة في ملعب الصالة بطرطوس.
ويتصدر تشرين الترتيب بـ 19 نقطة يليه الاتحاد بـ 17 نقطة ثم الوثبة بـ 16 نقطة فحطين بـ 15 نقطة فالجيش بـ 13 نقطة والنواعير بـ 12 نقطة والوحدة والكرامة بـ 11 نقطة والساحل بـ 8 نقاط فالطليعة بـ 7 نقاط ثم الشرطة والفتوة بـ 6 نقاط ثم جبلة بـ 3 نقاط وأخيرا الجزيرة بنقطة واحدة.
عدد القراءات:
44