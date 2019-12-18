23 ألف هكتار مزروعة بالقمح في الغاب
بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في منطقة الغاب 23 ألف هكتار إلى الآن من الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 61634 هكتاراً بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير نحو1500 هكتار من الخطة البالغة 3670 هكتاراً وفق مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف.
وأوضح وسوف في تصريح لـ سانا أن تواتر المنخفضات الجوية بفترات متباعدة وكمية الهطولات الكبيرة في كل منخفض سمح للفلاحين بتجهيز الأرض وزراعتها ضمن ظروف مناسبة وهو مؤشر إيجابي على تنفيذ الخطة بتوقيتها المناسب لافتاً إلى توفر كافة مستلزمات الإنتاج وعدم ورود أي شكوى حول ذلك.
وبين المهندس وسوف أن توزيع المحروقات المتوفرة يتم وفق وحدة المساحة حيث بلغت الكميات الواردة للمنطقة الشهر الماضي 836 ألف ليتر مازوت بينما بلغت هذا الشهر 250 ألف ليتر حتى الآن.
وبالنسبة للغراس الحراجية أوضح وسوف أن الهيئة زرعت 425 ألف غرسة من خطتها المقررة والبالغة 500 ألف غرسة في عدة مواقع بمساحة 225 هكتارا للموسم الحالي.
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