نظام أردوغان يعتقل 26 معارضاً
اعتقلت سلطات النظام التركي 26 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالضلوع بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها: إن الادعاء في محافظة كوتاهيا غرب تركيا أصدر مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً تم توقيف 12 منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن المتبقين.
كما أصدر الادعاء في محافظة توكات شمال تركيا مذكرات اعتقال بحق 15 شخصاً، حيث تم اعتقال 14 منهم وما زال البحث جارياً عن المتبقين.
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