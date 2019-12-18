طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية
جدّد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية وحلق بكثافة فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي .
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إنّ 13 طائرةً حربيةً وأخرى استطلاعية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
وكانت أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت أمس الأجواء اللبنانية في تواصل للانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وأجوائه.
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