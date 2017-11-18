ص 3:03 2017/11/18

تابع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الوزاري المرافق زيارة العمل إلى محافظة اللاذقية، إذ ركزت الزيارة على موضوع استثمار كورنيش مدينة جبلة، حيث تم تقديم دراسة تخطيطية أولية لهذا الكورنيش من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والسياحة والتي تأتي ضمن الرؤية الاستثمارية للساحل السوري.

وأكد المهندس خميس خلال الاجتماع الذي عقد في فندق لاميرا أمس إلى أن اللقاء يأتي في ظل الذكرى الـ 47 للحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، وفي ظل انتصارات الجيش العربي السوري، مضيفاً: يجب علينا استثمار هذه الانتصارات بإعادة إعمار وبناء ما دمّره الإرهاب باستثمار كل الإمكانات الاقتصادية.

وشدّد على تعزيز رؤية العمل الحكومي بأن يكون الإنتاج أولاً في إعادة الإعمار، مؤكداً أنه يجب الاعتماد على الذات ليكون العنوان الأساسي لعملنا والذي يتضمن استثمار كل الموارد البشرية والمادية لأبناء الوطن وإعادة توظيفها بالشكل والطريق الصحيحين، ويجب على كل مواطن أن يساهم من موقعه ومرتبته الوظيفية في عملية إعادة البناء.

وأضاف المهندس خميس: بفضل دماء الشهداء التي روت تراب الوطن بقي هذا الوطن شامخاً، ومن حقهم علينا أن نبني بلدنا لإعادة تحقيق القوة الاقتصادية التي تتمتع بها سورية، صمدنا 40 عاماً بمؤسساتنا وبكياننا الاقتصادي، ولم نكن لنصمد لولا بناء هذه المؤسسات القوية، وهذا يعود للرؤية الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد الذي بنى ووظف هذه المؤسسات لتكون قادرة على التصدي لهذه الحرب.

وبالنسبة لمشروع استثمار كورنيش مدينة جبلة، قال خميس: استثمار هذا المشروع بالشكل الصحيح سيؤمن فرص عمل وريعية اقتصادية لمدينة جبلة وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وأكد على العمل بشفافية مطلقة لجذب المستثمرين الحقيقيين للمشاركة بهذا المشروع. وأشار إلى أن هذا المشروع لن يكون النهاية، بل البداية لعدة مشاريع أخرى قادمة، ويجب استثمار الساحل السوري بأكمله بطريقة تليق ببلدنا وشعبنا وتضاهي الشواطئ العالمية وتحقق دخلاً وريعية اقتصادية كبيرة، منوهاً بضرورة وجود خريطة سياحية للساحل السوري بشكل علمي مدروس، ونحن الآن أحوج ما نكون لاستثمار كل ثانية وكل متر أرض في سبيل إعادة البناء. وأكد رئيس مجلس الوزراء على تشكيل هيئة ولجان لمتابعة الأعمال وتأمين التنفيذ الأمثل لهذه المشاريع والتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف قال: سيكتمل المشهد باستثمار كورنيش جبلة بعدة مشاريع سياحية وسنعمل على أن يضاهي الشواطئ الأخرى، وربط ذلك بالتنمية الشاملة، مشدداً على عدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، بأن هذه المشاريع ستعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل والنهوض بالمجتمع الذي قدم الشهداء لحماية الوطن، وهذا يحتم علينا إكمال الانتصار بمزيد من النشاط والعمل.

وأشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى الاهتمام الحكومي بهذا المشروع لكي تأخذ جبلة مكانتها الصحيحة لما لها من مقومات سياحية وأهمية تاريخية، ولكي تشكل هذه المدينة نقطة جذب سياحي بارزة، وسيكون هذا الكورنيش لكل السوريين والسياح وليس فقط لأبناء جبلة، مشدداً على أن الخدمات السياحية لا تقتصر على المطاعم والمقاهي، بل يجب أن تكون هناك أنشطة مرافقة كالرحلات البحرية وبرامج توظيفية للمناطق والمنشآت السياحية، وزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية.

وأكد اليازجي على تنويع المشاريع وزيادة عددها بما يوجد تنافسية إيجابية تنعكس على الأسعار ونوعية الخدمة وزيادة فرص العمل، مشيراً إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين الأوائل في هذا المشروع، منوهاً بضرورة تجميل كورنيش جبلة بالتعاون مع المستثمرين، والتأسيس لسياحة شعبية وفق أسس راقية تليق بأهلنا ذوي الدخل المحدود.

وأوضح رجل الأعمال المغترب في أمريكا قصي أحمد عفيف بأن لديه مشروعين كبيرين أحدهما سياحي في مدينة جبلة والآخر معمل أدوية في ريف جبلة، يؤمن مئات فرص العمل معظمها لأبناء الشهداء.

يذكر أن اللقاء شهد توقيع عقود عدد من المشاريع المعروضة في معرض مشاريع التنمية الريفية «ريفنا بركة» والذي تضمن 82 مشروعاً والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء أول أمس ويستمر عدة أيام.

الوفد الحكومي في طرطوس

كذلك توجّه الوفد الحكومي إلى طرطوس للاطلاع على سير العمل والصعوبات وتتبع تنفيذ الخطط الحكومية المرسومة الرامية للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.

وأكد خميس أن الهدف من هذه الزيارات لقاء القائمين على العمل في المحافظات ولاسيما أنها تترافق وذكرى الحركة التصحيحية المجيدة.

وأضاف خميس: يجب اختيار عملية البناء بشكل صحيح وجعلها عنوان عمل لكافة مؤسسات الدولة بعد انتصارات قواتنا المسلحة وبدء العمل الجاد لمؤسسات الدولة لإعادة البناء والإعمار وتطوير الإنتاج وقد تبلورت في المحافظة من خلال الزيارة الأولى لطرطوس أهمية العمل المشترك مع القائمين على العمل في المحافظة، موجهاً الشكر لجميع من ساهم في نجاح الخطط الموضوعة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والخدمية، لافتاً إلى ارتكاز الخطة الأساسية للحكومة على دعم ملف أسر الشهداء والجرحى والإسراع بإعادة الإنتاج وتحقيق الاستثمار الأفضل للموارد، مؤكداً ضرورة استثمار الانتصار وتأطيره في الإطار الصحيح. وأكد على أهمية ملف الشهداء وذويهم وتميز محافظة طرطوس في هذا المجال واحتلالها الريادة فيه ما جعل الحكومة مطمئنة تجاهه. وتابع خميس: أطلقنا عدة مشاريع خدمية في المحافظة، معتبراً إياها حاجة ضرورية، منوهاً بدراسة الحكومة لمتطلبات الوحدات الإدارية من خلال تخصيص مبالغ مالية لتعزيز واقع الخدمات ومعالجة القضايا المتعلقة بقطاعي المحروقات والكهرباء وإحداث المناطق الصناعية والحرفية لدعم الإنتاج وتدعيم ذلك بمنح القروض الزراعية والصناعية، لافتاً إلى وضع الحكومة نصب أعينها إيصال الدعم بشكل مباشر لمن يستحقه وبشكل مدروس، وضرب المهندس خميس مثلاً على ذلك نجاح الإجراءات الحكومية الأخيرة بزيادة إنتاج زراعة التبغ بعد رفع أسعار الشراء متوقعاً وصول إنتاج التبغ للموسم الحالي إلى 16 ألف طن بفضل الدعم والاهتمام الحكومي المباشر للفلاح ويمكن تعميم ذلك على الحمضيات التي خصصت لها الحكومة مبلغ مليار ليرة للشراء، متمنياً الإسراع بعد التنسيق مع وزارة الزراعة بحصر كميات الحمضيات المعدة للتصدير وتلك الصالحة للعصر وضرورة إنشاء معمل للعصائر منوهاً بأن الحكومة جاهزة لإقراض أي جهة تتبنى إنشاء المعمل شرط وضعه في الخدمة خلال 6 أشهر، كما تطرق خميس إلى الاهتمام الحكومي بترميم قطاع تربية الأبقار ووضع خطة لشراء 13 ألف بكيرة وذلك لتأمين فرص عمل وتطوير القطاع.

وتابع خميس: علينا أن نكون استثنائيين من خلال امتلاك رؤية تطويرية لواقع العمل متوقفاً عند مشكلة الترامي بين القائمين على المحافظة والوزارات المختصة، داعياً إلى إيجاد الحلول ولحظ ذلك في المشاريع والقوانين معتبراً السلطة المحلية هي المعنية بكل تفصيل في المحافظة والمحافظ يمثل رئيس مجلس الوزراء في محافظته، داعياً لتشكيل فرق عمل مصغرة تدعم عمل المحافظة. ولفت خميس إلى رضا الحكومة عن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين التي عدها أفضل بكثير من الخدمات المقدمة في دول الجوار رغم ظروف الحرب. ووجه خميس بوضع رؤية تطويرية مستقبلية نابعة من أهمية البنية التنظيمية للمحافظة في المستقبل من خلال فريق مصغر مختص والتنسيق مع وزارتي الأشغال والإدارة المحلية لوضع البنية العمرانية في إطارها السليم، مشدداً على منع التمدد الأفقي العمراني وشمولية الرؤية التنظيمية والعمرانية للمدينة والريف معاً ووضع استراتيجية دقيقة لاحتياجات قطاع الخدمات والصحة والتعليم وغيرها في المحافظة، مؤكداً على أهمية العمل المؤسساتي الصحيح في بناء الدولة بشكل صحيح.

وحول لجنة التنمية الريفية في محافظتي طرطوس واللاذقية، أشار خميس إلى أن المطلوب استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتوظيف الموارد المادية للدولة في الشقين العام والخاص لتحقيق عملية تنموية شاملة وإيجاد فرص عمل والاهتمام بتسويق الإنتاج الزراعي داخلياً وخارجياً وتصنيعياً وزيادة الاهتمام بالصناعات الزراعية وفق خطط مدروسة وبحسب الحاجة لها، وتوقف خميس عند خصوصية الصناعات في طرطوس وضرورة أن تكون صديقة للبيئة مطالباً مجلس مدينة طرطوس بوضع رؤية أكثر وضوحاً للمدينة وزيادة العطاء والتفكير بالاستثمارات والخدمات المقدمة. وشدد خميس على إيمان الحكومة بالقطاع الخاص واعتباره شريكاً في العملية التنموية، مؤكداً الاستعداد لإصدار التشريعات الضرورية لتنشيط الواقع الاقتصادي والتشاور مع القطاع الخاص قبل إصدار القرارات التي تخص قطاعات عملهم الأمر الذي أعطى نتائج اقتصادية كبيرة على أرض الواقع والحكومة تعول كثيراً على رجال الأعمال الشرفاء وستقدم كل التسهيلات.

من جهة أخرى أكد المهندس خميس على طي فكرة مشروع إنشاء مطار مدني في المحافظة في الوقت الحالي لعدم توفر الإمكانات المادية، داعياً المعنيين للبدء بمشروع عمريت السياحي.

وطالب خميس بإيجاد حل سريع لاستثمارات مجلس مدينة صافيتا من ناحية تعديل سعر الاستثمارات وتحديد مهلة زمنية لحل هذا الموضوع .

وختم خميس بالتأكيد على أن الرؤية الحكومية للعام القادم ستركز على تحسين القوة الشرائية للمواطن من خلال العمل على سياسة تخفيض الأسعار أو الاتجاه نحو زيادة الدخل، مشيراً إلى زيادة الراتب بنسبة 20% على سبيل المثال تتطلب 180 مليار ليرة غير متوفرة حالياً، ووجه خميس بالإسراع بوضع حلول واقتراحات لمشكلة الواجهة البحرية الكورنيش الشرقي بغية النظر بها واعتمادها.

مكتب اللاذقية: عاطف عفيف – يوسف علي

مكتب طرطوس: رفاه نيوف – أيهم إبراهيم