ص 3:03 2017/11/18

استشهد 20 مدنياً وجرح 30 آخرون نتيجة تفجير إرهابيي تنظيم «داعش» سيارة مفخخة مساء أمس في تجمع للعائلات المهجّرة بين الجفرة والكونيكو بريف دير الزور الشمالي.

وذكر مراسل (سانا) في دير الزور أن سيارة مفخخة تابعة لإرهابيي «داعش» انفجرت في المنطقة الممتدة بين الجفرة والكونيكو بريف دير الزور الشمالي متسببة باستشهاد 20 مدنياً على الأقل وجرح 30 آخرين بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

وعرف عن تنظيم «داعش» الإرهابي اتخاذه المدنيين دروعاً بشرية وعمد طوال الفترة الماضية عندما بدأت وحدات الجيش العربي السوري بتحرير المناطق تباعاً في مدينة دير الزور وريفها إلى اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية «لإعاقة» تقدم الجيش كما استهدف المعابر الآمنة التي حددها الجيش لخروج الأهالي ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الأهالي.