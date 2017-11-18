ص 3:03 2017/11/18

واصلت المجموعات المسلحة استهداف الأحياء السكنية في مدينة دمشق بالقذائف ما تسبب باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفل في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التوتر بالغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت بعد ظهر أمس بعدد من القذائف الصاروخية على حي الدويلعة ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 3 أشخاص بجروح، في حين وقعت أضرار مادية في المحال التجارية والمنازل بسبب قذائف سقطت في منطقة الحميدية.

وذكر المصدر في وقت سابق أمس أن المجموعات المسلحة اعتدت بقذيفة صاروخية على سوق الهال في منطقة الزبلطاني ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمكان.

وفي إطار ردها الحاسم على الاعتداءات ولإجبار هذه المجموعات المسلحة على وقف عدوانها على المدنيين نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة ضد تحصينات وأوكار المسلحين في الغوطة بالتوازي مع صليات صاروخية وضربات جوية ورمايات مدفعية ما أدى إلى تدمير مراكز ومقرات ونقاط إمدادهم وأنفاق للمجموعات المسلحة وتكبيدهم خسائر في الأفراد والعتاد.