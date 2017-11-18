ص 3:03 2017/11/18

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استمرار الألاعيب الإعلامية حول الادعاء «باستخدام» الحكومة السورية أسلحة كيميائية أمر غير مقبول.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي في موسكو أمس: نريد أن نؤكد أن تلك الألاعيب المعلوماتية غير المقبولة كانت ولا تزال تتواصل وكان آخرها ما يتعلق بحادثة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.

وأضاف: نشرنا جميع التقييمات والمعلومات التي أعدها خبراء كرسوا كل حياتهم لمسائل الأسلحة الكيميائية وأظهرنا بطلان الاستنتاجات التي توصلت إليها آلية التحقيق المشتركة وبادرنا مسبقاً إلى دعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإدارة آلية التحقيق المشتركة إلى تحسين معايير التحقيق ولكننا لم نسمع أجوبة عن أسئلتنا وكان من الواضح أن هؤلاء الناس يتعرضون لضغوط واسعة النطاق ويتم التلاعب بمواقفهم.

ووصف لافروف الإجراءات التي اتبعتها آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة خان شيخون بـ«الأخطاء السافرة والنشاطات غير النظيفة» لكن الولايات المتحدة رفضت مشروع القرار الذي تقدمنا به لإصلاح تلك الأخطاء، وقالت إن كل ما تقوم به آلية التحقيق مقياس ذهبي وإن الحديث في مجلس الأمن يدور فقط عن تمديد سريان هذه الآلية من دون أي انتقادات ما يعني أننا سنخضع للذين ما زالوا يؤثرون في عمل هذه الآلية.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: إن الولايات المتحدة وحلفاءها استخدموا حق الـ«فيتو» ضد مشروع القرار الروسي الذي ينص على تصحيح عمل الآلية لأنهم لا يريدون أن يروا آلية التحقيق نظيفة وفاعلة.

وكانت روسيا استخدمت أمس حق النقض الـ«فيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي حول تمديد مهمة الآلية المشتركة للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، بينما استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا الـ«فيتو» ضد مشروع القرار الروسي بهذا الشأن.

وبخصوص اللقاء المزمع عقده بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في سوتشي في الـ22 من الشهر الجاري لبحث تسوية الأزمة في سورية بيّن لافروف أن اللقاء سيعتمد على تقييم الأوضاع في ظل تقدم الدول الثلاث في محادثات «أستانا» وإنشاء مناطق خفض التصعيد واتخاذ الخطوات لتطوير المصالحات الوطنية في سورية.

ولفت لافروف إلى أنه مع اقتراب هزيمة تنظيم «داعش» والإرهابيين الآخرين في سورية تظهر ظروف جديدة لتنشيط الحوار السوري – السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وقال: اللقاء الثلاثي في سوتشي سيعطي زخماً للمحادثات بين كل الأطياف السورية بما يسهم في إيجاد حل للأزمة في سورية.

وأشار لافروف إلى أن لقاء على مستوى وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار «أستانا» سيعقد نهاية الأسبوع بهدف الإعداد للقاء الثلاثي في سوتشي.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة في استخدام السلاح الكيميائي في سورية يجب أن يتم بشرط استخلاص الدروس من عملها السلبي وتعزيز هذه الآلية.

وحمّلت الخارجية الروسية في بيان أمس الولايات المتحدة والدول التي دعمت موقف واشنطن في مجلس الأمن مسؤولية وقف عمل هذه الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن واشنطن لا تحتاج إلى تمديد وتعزيز آلية التحقيق المشتركة بل الحفاظ عليها كما هي كأداة لتحقيق أهدافها في سورية.

وأكدت الخارجية أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن سعى إلى الحفاظ على كل العيوب المكشوفة في عمل آلية التحقيق من دون أي محاولة لمعالجتها وذلك بذريعة عدم قبول التدخل في عمل الآلية المستقلة.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن هذا النهج الأميركي تبين بوضوح في التقرير الأخير للآلية الذي اتهم سورية من دون أي أدلة مقنعة باستخدام غاز السارين في خان شيخون في نيسان الماضي.

وذكرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار الروسي الذي رفض من واشنطن ولندن وباريس كان في المقابل يهدف إلى إزالة العيوب الأساسية في عمل آلية التحقيق حتى يكون نشاطها متماشياً أكثر مع مواصفات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

في غضون ذلك أكد فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أن الصعوبات التي تواجه تمديد مهمة الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سورية تعود إلى عدم رغبة بلدان «التحالف» الذي تقوده واشنطن في فقدان فرص التدخل في شؤون دول المنطقة.

وقال شامانوف في تصريح للصحفيين أمس: الشيء الأول الذي عمد «التحالف» إلى نسج قصص حوله ضد الحكومة السورية هو موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية وسيقوم لاحقاً بفعل كل ما بوسعه من أجل التعتيم على ما جرى بالفعل، مشدداً على أنه ليس هناك أي أدلة تثبت صدق ادعاءاته.. والمزاعم المزيفة التي ساقها لم تعد صالحة للعمل لذلك يضطر إلى اللجوء لنسف الآلية القائمة.

وشدّد شامانوف على أن دول «التحالف» الذي تقوده واشنطن تواصل محاولاتها إعاقة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال: كلما اقتربنا من إنجاز المرحلة العسكرية النهائية من عملية القضاء على هذا التنظيم كثفت تلك الدول مساعيها لوضع المعوقات في مختلف الاتجاهات.

وأشار في هذا السياق إلى الأدلة الكثيرة التي تكشفت مؤخراً وأثبتت تورط واشنطن في عمليات تهريب متزعمي «داعش» مع أسرهم في مروحيات تابعة «للتحالف» الأمريكي وأضاف بسخرية: إن «المحسنين» الأطلسيين أظهروا بالفعل كيف يحلون من جانبهم تسوية النزاعات في العراق وليبيا وفي سورية نفسها.

إلى ذلك لفت شامانوف إلى ضرورة ترسيخ الحوار السوري للتوصل إلى حل في سورية، وقال: لقد اقترحنا عقد مؤتمر للحوار الوطني وينبغي على الآخرين أن يقدموا كل أنواع الدعم له إذا كانوا يريدون حقاً السلام في سورية.

في سياق متصل أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش أنه لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة لحل الأزمة في سورية لأن نزعة العداء لروسيا في السياسة الأمريكية تزداد مع ازدياد النجاحات العسكرية للجيشين السوري والروسي.

وقال كلينسيفيتش في تصريح أمس: رفض الولايات المتحدة قصف الإرهابيين المنسحبين من البوكمال والضجة المخزية التي افتعلتها بصدد التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية يدلان بشكل قاطع على أنها لا تعتزم تصحيح سياستها في الشرق الأوسط.

وشدّد البرلماني الروسي على أنه لا يمكن لروسيا التعويل على تسوية سلمية في سورية إلا بالتعاون مع إيران وتركيا وبالدرجة الأولى على روسيا نفسها، لافتاً إلى أن هذه العملية ستكون بالغة الصعوبة.

6 قاذفات روسية بعيدة المدى تدمر مراكز «قيادة» ومدرعات لـ«داعش» الإرهابي في محيط البوكمال

بموازاة ذلك دمّرت قاذفات استراتيجية روسية أمس مراكز «قيادة» وتجمعات ومدرعات لتنظيم «داعش» الإرهابي في غارات جوية على مواقعه في محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني بأن 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز «تو22 إم 3» نفذت ضربة جماعية مكثفة على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محيط البوكمال نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور.

وأوضحت الوزارة أن وسائل الرصد الموضوعي أكدت أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير مراكز «قيادة» تابعة للتنظيم الإرهابي وتجمعات لإرهابييه وآلياته المدرعة.

وأشار البيان إلى أن القاذفات الروسية أقلعت من مطار في الأراضي الروسية ووصلت إلى سورية عبر الأجواء الإيرانية والعراقية، مبيناً أن مجموعة من مقاتلات «سو30 إس إم» أقلعت من مطار حميميم قامت بتأمينها في حين عادت جميع الطائرات سالمة إلى مواقع تمركزها بعد إنجاز مهمتها.