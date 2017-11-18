ص 3:03 2017/11/18

نظّمت الغرفة الفتية الدولية في حلب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفرع الجمعية السورية للمعلوماتية أمس ماراثوناً شبابياً بعنوان «ماراثون أهداف التنمية المستدامة».

وتضمن الماراثون الذي شارك فيه 21 فريقاً من الجمعيات الأهلية والفرق الكشفية والمنظمات الشبابية بحلب الدوران حول قلعة حلب ومسابقة بين الفرق المشاركة حول أهداف التنمية المستدامة، حيث فاز فريق جمعية الإحسان بالمركز الأول تلاه فريق كشاف القديسة تيريزا، بينما حل فريق جمعية التآلف بالمركز الثالث.

وبيّنت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة هوري أبا هوني أن الماراثون فعالية شبابية اجتماعية تهدف إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة التي توليها سورية كل اهتمام في إطار السعي المستمر لتحقيق عملية التنمية الشاملة في المجتمع وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية من المحافظة لإعادة إعمار كل ما دمرته يد الإرهاب.

من جانبه بيّن الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية بحلب نائل ريحاوي أن هذا الماراثون يقام للمرة الثالثة بحلب وتعكس المشاركة الواسعة فيه الرغبة من المشاركين في التعريف بأهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المبالغ المالية التي صرفت للفائزين ستخصص لتنفيذ وتمويل أنشطة ومبادرات اجتماعية تصب ضمن أهداف التنمية المستدامة .

شارك في الماراثون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية ماسيمو ديانا.