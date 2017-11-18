ص 3:03 2017/11/18

أعلن وزراء الصحة المشاركون في المؤتمر الوزاري العالمي الأول المعني بالسل الذي تعقده منظمة الصحة العالمية في موسكو التزامهم بوضع نهاية لوباء السل بحلول عام 2030 والعمل على إحداث تحولات جوهرية في المعركة ضد المرض.

ووقع وزراء صحة الدول المشاركة ومن بينها سورية في ختام أعمال المؤتمر أمس إعلان موسكو بشأن وضع نهاية للسل تعهدوا فيه بمعالجة جميع محددات الوباء وضمان حصول الجميع على خدمات الوقاية منه ورعاية المصابين به واتخاذ تدابير تقلل خطورة تطور مقاومة الأدوية وتأمين ما يكفي من التمويل المستدام لهذه الالتزامات.

وتضمن الإعلان التأكيد على ضرورة الكشف عن 90 بالمئة على الأقل من حالات السل وتوفير متطلبات نجاح علاجها في جميع الدول وإعطاء الأولوية للفئات الهشة كالأطفال والنساء والعاملين الصحيين والمسنين والتصدي للسل المقاوم للأدوية بوصفه أزمة عالمية والحد من الوصم والتمييز والعزلة الاجتماعية للمرضى وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم.

وأولى الإعلان اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي لتطوير وسائل التشخيص وتقييم أدائها وتطوير أدوية جديدة أكثر نجاعة ومقررات علاجية أقصر مدة وأعلى جودة ومردودية في علاج السل وتطوير وتقديم لقاحات مأمونة ضد السل بحلول عام 2025.