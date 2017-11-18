ص 3:03 2017/11/18

بهدف الاطلاع على عمل عدد من الجمعيات الأهلية والتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمختلف الفئات عبر المراكز والمعاهد التابعة لها، زار وفد من الناشطين الأميركيين أمس مجمعي لحن الحياة لرعاية الطفولة بقدسيا والأمل في باب مصلى بدمشق.

وتضمنت جولة الوفد الاطلاع على الخدمات التي تقدم ضمن المجمعين، إذ يقدم الأول خدماته للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من عمر يوم وحتى إنهاء تحصيلهم العلمي وإيجادهم لفرصة عمل، حيث بدأت جمعية صندوق الرجاء بإدارة المجمع منذ عام 2009 ويتلقى المقيمون فيه وعددهم نحو 130 شخصاً كل أنواع الرعاية والخدمات الصحية والتعليمية عبر أمهات بديلات.

واطلع الوفد في مجمع الأمل على مركز الرعاية المؤقتة للفتيات فاقدات الرعاية الأسرية «المشردات» الذي تديره جمعية حقوق الطفل ويستقبل من هن دون سن 18 عاماً عبر رصد حالات التشرد والتسول من فريق مشترك بين الوزارة والجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية ويصل عدد الفتيات المقيمات فيه حالياً إلى 30 فتاة.

كما زار الوفد في مجمع الأمل معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية الذي يوفر الرعاية الدائمة في مختلف المجالات للأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية وتديره جمعية جذور التي تأسست العام الماضي ويصل عدد من يتلقون الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية فيه إلى أكثر من 23 طفلاً.

وعقب الجولة التقى الوفد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، حيث تم تقديم عرض شمل آليات عمل الوزارة والأدوار المنوطة بها من رعاية وحماية اجتماعية ورسم للسياسات التنموية وإدارة سوق العمل بالإضافة لدور الوزارة الإشرافي والتنظيمي لعمل المنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي وتأطير المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمشاريع ذات الأولوية للوزارة كتطوير البنية المؤسساتية لديها وعمل المنظمات غير الحكومية ومنهجيات تدخل الوزارة في التنمية الريفية وتفعيل مرصد سوق العمل.

وفي تصريح للصحفيين نقلته (سانا) أشارت القادري إلى أن زيارة الوفود مؤشر للتعافي في سورية، إذ يحضر الزوار لقراءة المشهد السوري من أرض الواقع ويمكن أن يحمل هؤلاء لمجتمعاتهم الصورة الحقيقية لما شاهدوه فيها ويدحضوا الفبركات الإعلامية، حيث اطلع الوفد أمس على الجهود التي يبذلها السوريون للاستمرار بحياتهم وأعمالهم بالتوازي مع إنجازات الجيش العربي السوري وانتصاراته على الإرهاب.

ورأت الوزيرة قادري أن زيارات هذه الوفود توضح آثار العقوبات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على الشعب السوري وانعكاسها على الخدمات الاجتماعية المقدمة بما يسهم بإمكانية تأمين بعض هذه الاحتياجات.

وفي تصريح مماثل أعرب رئيس الوفد ماركوس ساوث ورث عن تأثره بالعرض الذي قدمته الوزارة والقدرات المتوافرة لدى سورية لتجاوز المحن والتعامل مع الصعوبات، مبيناً إعجاب الوفد بمراكز الرعاية الاجتماعية وتجهيزاتها ونوعية الخدمات المقدمة فيها بما يحفظ كرامة من ترعاهم وتدريبهم وتمكينهم في المجتمع.

وأشار ساوث ورث إلى وجود مغالطات كثيرة حول الأوضاع في سورية وأن الوفد سيعمل كفريق دفاع عن الشعب السوري عبر التوجه للإعلام الأميركي والمجموعات ذات التأثير هناك، معتبراً أن العقوبات القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سورية عقوبات جائرة تؤثر في الشعب السوري البريء الذي يعاني من محاولات تغيير السياسات في المنطقة، مؤكداً أهمية نشر الوعي والتأثير على الرأي العام في بلاده لرفع العقوبات عن سورية والمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وضمن جولته الاطلاعية على عمل عدد من الجمعيات الاهلية والتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمختلف الفئات عبر المراكز والمعاهد التابعة لها زار الوفد مركز الأعمال والمؤسسات السوري وجمعية الرعاية الاجتماعية وهيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية بدمشق.

وتضمنت زيارة الوفد لمركز الأعمال الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز المؤسس عام 2006 نتيجة برنامج ناجح موله الاتحاد الأوروبي وهو مؤسسة ريادية تدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية من خلال عملها كوكالة لتنفيذ برامج الجهات المانحة الدولية والتركيز على تطوير قطاع رجال الأعمال.

كما زار الوفد جمعية الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدماتها للأطفال اليتامى داخلياً ضمن الجمعية أو خارجياً من خلال دعم مالي من عمر يوم واحد حتى إنهاء تحصيلهم العلمي وبدأت الجمعية عملها في عام 1959 ويتلقى المقيمون فيها وعددهم نحو 120 شخصاً كل أنواع الرعاية والخدمات الغذائية والصحية والتعليمية والدعم النفسي.

واطلع الوفد على أقسام الجمعية وطريقة استقبال الأطفال والتسجيل فيها والتي رعت حتى (اليوم) أكثر من 60 ألف عائلة, كما شاهد الوفد عرضاً مسرحياً لأطفال الجمعية وفيديو لطفل مبدع يحاكي فيه واقع اليتيم وما يختلجه من شعور.

كما زار الوفد هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية التي هي من الجهات الأهلية الفاعلة في العمل الإغاثي والتنموي والدعم في مجالات كثيرة منها التعليمية والصحية ورعاية الطفولة في خطوة تكاملية مع ما تقدمه الوزارات والمؤسسات العامة.

وأكد ساوث ورث أن هناك أجندات سياسية أدت إلى هذه الحرب على سورية, لافتاً إلى أن الزيارة تأتي كمحاولة لرؤية الواقع فيها ونقل الصورة الحقيقية عما يجري في سورية للرأي العام الأميركي إضافة إلى ما يمكن تقديمه في مرحلة إعادة الإعمار.

رافق الوفد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من أعضاء مركز الأعمال وجمعية الرعاية وهيئة مار أفرام.