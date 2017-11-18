ص 3:03 2017/11/18

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش أن النظام السعودي يعول من خلال سياساته المتهورة في المنطقة على الدور القذر لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت (سانا) عن دعموش قوله في كلمة أمس: لقد منيت مشاريع النظام السعودي بخسائر كبيرة في سورية واليمن والعراق ولبنان وأصيبت بإخفاقات كبيرة ما جعله ينتهج سياسة حاقدة ضد هذه الدول وقد باتت هذه السياسة تدفعه «اليوم» وبوتيرة متسارعة إلى التعاون مع الكيان الصهيوني لاستدراجه للقيام بعدوان على لبنان.

وأشار دعموش إلى أن التهديد والوعيد السعودي كانا من خلال الرهان على قيام العدو الإسرائيلي بشن حرب على لبنان، موضحاً أن الأزمة التي افتعلها النظام السعودي في لبنان باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري كانت تستند إلى هذه الخلفية لكنها انتهت بفشل جديد لهذا النظام يضاف إلى قائمة فشله في المنطقة.