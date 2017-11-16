ص 3:03 2017/11/16

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدماً جديداً في عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي من ريف حماة الشمالي الشرقي.

وذكر مراسل (سانا) في حماة أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على بلدة قصر شاوي بريف منطقة الحمرا شمال شرق مدينة حماة بعد اقتحامها أوكار إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في البلدة.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت على الفور بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو التنظيم التكفيري قبل سقوط العديد منهم قتلى وفرار من تبقى منهم إلى القرى والمناطق المجاورة حيث تابعت وحدات من الجيش ملاحقتهم فيها.

إلى ذلك أمّنت وحدة من الجيش العربي السوري وصول 85 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء إلى مدينة دير الزور بعد تحريرهم من إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة البوكمال جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 140 كم.

وعبّر عدد من المواطنين الذين تم نقلهم إلى مدينة دير الزور عن سعادتهم بالخلاص من إرهاب تنظيم «داعش» التكفيري الذي أذاقهم صنوف الاستعباد والإذلال وسلب أموالهم وخطف أبناءهم.

ودعوا المدنيين الذين لا يزالون في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم «داعش» الإرهابي إلى التوجه لأقرب نقطة للجيش العربي السوري لكي يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة لأنه جيش الوطن والضامن الأساسي لأبنائه وطوق النجاة لهم من الإرهاب.

في هذه الأثناء نفّذت مقاتلات استراتيجية روسية غارات جوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف دير الزور في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن 6 قاذفات استراتيجية روسية من نوع «تو 22إم3» قصفت مراكز ومجموعات وآليات لإرهابيي «داعش» في مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم.

ولفتت الوزارة إلى أن القاذفات الروسية نجحت في تدمير كل الأهداف المحددة، مبينة أن مقاتلات من نوع «سو 30إس إم» قامت بتأمين تنفيذ مهمة القاذفات الاستراتيجية انطلاقاً من مطار حميميم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القاذفات وصلت إلى سورية عبر الأجواء الإيرانية والعراقية، مؤكدة أن جميع الطائرات عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ مهماتها في العملية.

في غضون ذلك أصيبت امرأة بجروح بسقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة سلحب شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم.

وذكر مراسل (سانا) أن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم «جبهة النصرة» سقطت على منازل المواطنين في بلدة سلحب ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.