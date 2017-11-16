دمشق ـ سانا ـ زهير المحمد: ص 3:03 2017/11/16

اختتمت أمس فعاليات الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأميركي الصهيوني الرجعي العربي ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني الذي عقد في دمشق على مدى يومين بمشاركة قوى وأحزاب وشخصيات وطنية من سورية ولبنان وفلسطين واليمن والأردن ومصر والعراق والجزائر والبحرين وموريتانيا.

وجاء في البيان الختامي للملتقى: بعد نقاش مستفيض حول حاضر ومستقبل الأمة العربية وما تواجهه من تحديات وما تستشرفه من انتصارات، شكل المؤتمر ورشات عمل متخصصة لمزيد من التشخيص لحال الأمة ولصياغة سياسات تحكم مسيرة الملتقى.. أولاً ورشة عمل للشباب.. ثانياً ورشة عمل للإعلام.. ثالثاً ورشة عمل للنقابات.. رابعاً ورشة عمل لمواجهة التطبيع.

وأوضح البيان أن اللجان المشكلة عملت على دراسة الواقع العربي وتحديد أهم مشكلاته والمخاطر التي تواجهه واستخلصت من ذلك الأسباب والأساليب والطرق وبرامج العمل المناسبة لمواجهة مخططات الأعداء في جميع المجالات وقد اعتمد المؤتمر توصيات اللجان الأربع.

وأكد الملتقى في بيانه أن خيار المقاومة خيار استراتيجي وحيد لتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة مع رفض الملتقى خيارات التسوية والاستسلام والتفريط بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب بالوقف الفوري للتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء كل الاتفاقيات معه وتكثيف الجهود من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية تحت راية المقاومة وحفظ الثوابت الوطنية والقومية محذراً من مخاطر المخططات الاستعمارية والرجعية الجديدة على أمتنا وعلى رأسها مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، ومشروع «السوق الشرق الأوسطية» الذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً والذي يهدف إلى دمج الكيان الصهيوني في جسد المنطقة.

وأشاد الملتقى بالانتصار الذي حققه لبنان دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة على الإرهاب التكفيري بتحرير الجرود على الحدود اللبنانية- السورية، كما أدان التدخلات والتهديدات السعودية ضد لبنان والتي تشكل اعتداء سافراً موصوفاً على سيادته واستقلاله وتستهدف التحريض على الفتنة والإضراب استجابة للضغط الأميركي- الصهيوني ومحاولة لإرباك محور المقاومة بعد انتصاراته في لبنان وسورية والعراق.

وأكد الملتقى دعمه الكامل للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية وأطماعه في ثروات لبنان النفطية والمائية.

كما أدان الملتقى التحالف الخليجي السعودي- الأميركي- الصهيوني المعلن والذي يعبر عن ذروة الانحطاط المتجسد بالعدوان على الشعب اليمني قتلاً وتدميراً وتجويعاً وحرمانه من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والإسهام في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحيا الملتقى صمود الشعب اليمني وثمن تضحياته الجسام وبسالة جيشه ولجانه الشعبية وجميع مكوناته الاجتماعية المقاومة، مؤكداً حقه الكامل في امتلاك وسائل القوة لكسر الحصار ووضع حد للكارثة الإنسانية وخاصة أن العدوان على اليمن يمثل أوضح انكشاف للرجعية العربية بقيادة السعودية المتماهية مع المشروع الأميركي- الصهيوني الذي يسعى إلى إخضاع الأمة والهيمنة عليها.

وأعرب الملتقى في بيانه عن إدانة صمت وتواطؤ الأمم المتحدة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها العدوان على اليمن وتجاهلها الوضع الإنساني الناتج عن الحصار البحري والبري والجوي المفروض على اليمن.

كما أدان ما يتعرض له الشعب البحريني من ظلم وقمع وسلب للحريات واعتداء على رموزه الوطنية وسجن واعتقال المواطنين العزل الأبرياء، داعياً النظام في البحرين إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والاعتراف بإرادة الشعب وإعطائه جميع حقوقه السياسية.

ونوه الملتقى بالإنجازات التي حققها الشعب العراقي وكل القوى الوطنية في العراق ودورهم في إسقاط «داعش» والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وإفشال كل مخططات التقسيم والتجزئة، مؤكداً ضرورة المضي في العملية السياسية الهادفة إلى بناء عراق قوي متماسك موحد كامل السيادة له دور أساسي في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الرجعية العربية.

وشدد الملتقى على ضرورة حضور الشباب العربي في جميع الميادين والمجالات والمشاركة الفاعلة في تطوير الأمة ورقيها ونهضتها وتحقيق عزتها وسيادتها لما له من قيمة وفاعلية في حركة النهوض والإصلاح والنضال فالشباب هم قلب الأمة النابض والركن الأساسي لبناء المجتمعات وبهم تصان الأوطان.

ودعا الملتقى إلى تطوير العمل المشترك مع كل القوى التقدمية في الوطن العربي المدافعة عن الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية من أجل بلورة مشروع حركة تحرر عربية تقدمية وتشبيك العلاقات مع القوى التقدمية في العالم التي تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والمناهضة لكل مخططات الهيمنة والاستعمار والاستغلال.

كما دعا الملتقى إلى مواجهة الحركات التكفيرية الإرهابية التي هي الوجه الآخر للصهيونية وإدانة محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني ما يدعو إلى تعبئة كل القوى والطاقات العربية من أجل مواجهتها بكل الوسائل وبشكل خاص بالبرامج التعليمية والثقافية والإعلامية والإبداعية التنويرية.

وحذر الملتقى بشدة من خطر الحرب الناعمة التي تستهدف أمتنا العربية عبر الغزو الثقافي والإعلامي الذي من شأنه التأثير في القيم الأخلاقية والهوية الثقافية واللغوية، داعياً إلى الانتباه من هذه الحرب وأداوتها بما يحفظ أجيالنا الشابة والصاعدة.

ولفت الملتقى إلى أهمية إعداد استراتيجية شاملة لإبطال مفاعيل استراتيجية العدو الصهيوني الهادفة إلى إشعال فتيل الفتنة المذهبية والعرقية والعمل على تعزيز الوحدة بين شعوب الأمة وتفعيل لجان التقريب بين المذاهب ومواجهة تغلغل العدو الصهيوني في دول الجوار العربي وخاصة في إفريقيا وآسيا والعمل على تعزيز العلاقات العربية- الإفريقية والعربية- الآسيوية والمصالح المشتركة.

وأكد الملتقى دعمه وتضامنه مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الأخطار التي تتعرض لها من إرهاب مدفوع الأجر في سيناء ومن تهديد أمنها القومي المائي مصدره سد النهضة المدعوم والممول صهيونياً وعربياً من طرف الأنظمة الرجعية العربية السعودية والإمارات.

وعبر عن مساندة الشعب الليبي في نضاله من أجل إعادة الاستقرار والأمن لبناء مؤسسات دولته الوطنية بعيداً عن حكم الميليشيا والإرهاب وبعيداً عن كل تدخل خارجي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وجدد المشاركون في الملتقى تحيتهم إلى سورية شعباً وجيشاً وقيادة وباركوا لهم الانتصارات التي حققوها على المخطط الإرهابي الأميركي التكفيري وصمودهم في وجه الهجمة العالمية على مدى نحو سبع سنوات، مؤكدين أن هذه الانتصارات فرضت معادلات جديدة إقليمياً ودولياً تؤسس لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وإنهاء عصر القطب الواحد.

ووجه المشاركون الشكر والتحية للدول والقوى التي وقفت إلى جانب الأمة العربية وفي مقدمتها إيران التي قدمت ومازالت تقدم كل ما تستطيع من أجل نصرة فلسطين ودعم المقاومة كما حيوا المقاومة في لبنان وفلسطين وثمنوا دور روسيا الاتحادية في مساندة القضايا العربية المحقة.

وفي كلمة له قبل البيان الختامي لفت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله إلى أن الملتقى أكد على أمرين هما أن دمشق استطاعت الحفاظ على دورها عاصمة قومية أولى وموئلاً لكل العروبيين الشرفاء وأن سورية لم تتخل عن عروبتها ما يؤكد فشل أحد أهم أهداف المؤامرة عليها.

وقال دخل الله: نحن الوطنيين السوريين نؤمن بأن العروبة هي جوهر وطنيتنا السورية ولا وجود لشيء خارج جوهرها، مشيراً إلى أن سورية ما زالت ملتزمة بفلسطين وبهذا سقط الهدف الثاني للمؤامرة.

وأضاف الدكتور دخل الله: ما يحدث في سورية ومن أجلها وحولها إشارات قوية على خسران أعدائها الذين يجنون اليوم ما اقترفت أيديهم كل رهاناتهم بينما تتقدم سورية وحلفاؤها على طريق الانتصار.

من جانبه وفي كلمة مماثلة أعرب الناطق الرسمي باسم الجبهة التقدمية العربية نجاح واكيم عن شكره للسيد الرئيس بشار الأسد لرعايته الملتقى الذي أغناه بالكلمة القيمة خلال اللقاء به والحوار الذي شكل أساساً لصياغة البيان الختامي مقدماً الشكر أيضاً للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي كان لها دور في نجاح الملتقى.

وبين واكيم أن أهم ما خرج به الملتقى هو الجهد والتوصيات، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق في العمل من أجل إعادة إنتاج حركة تحرر عربية جديدة وخاصة في هذه المرحلة.

ولفت واكيم إلى أن انتصار سورية هو مفصل أساسي في تاريخ هذه الأمة سينقلنا من مرحلة التراجع والانهيارات إلى مرحلة الانتصارات، معبراً عن ثقة الجميع بأن فجراً جديداً سوف يولد في هذه الأمة وعن أمله بأن تكون القوى الوطنية قادرة على مواكبته من خلال هذا الملتقى.

بدوره بين الشيخ حسن عز الدين المسؤول عن وحدة العلاقات العربية في حزب الله أن الملتقى آتى في ظروف حساسة ودقيقة وبالتزامن مع انتصارات عظيمة للجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة وتراجع المشروع الصهيو- أميركي محققاً إضافة مهمة لكونه عقد في سورية العروبة التي صمدت بشعبها وجيشها وقيادتها.

وأشار عز الدين إلى أن ما ميز الملتقى وجود هذا الكم والنوع من النخب الثقافية والفكرية والسياسية والشخصيات المؤثرة في أقطارها ودولها وانعقاده في هذه الظروف لمنطقة تتميز بالتعددية الدينية والعرقية والإثنية والثقافية.

وأوضح عز الدين أن المهمة الأساسية لهذا الملتقى تأكيد أن النخب المشاركة معنية بمجموعة من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومنها أننا كقوى أساسية أو شخصيات أو نخب أو اتحادات أو نقابات يجب أن نكون القاطرة التي تستطيع أن توصل هذه الأفكار والتباينات والاختلافات الموجودة إلى بر التلاقي والتفاهم والتعاون من خلال الحوار.

وشدد عز الدين على وجوب أن نحول التهديدات التي تواجه أمتنا إلى فرص نستفيد منها بمشروعنا الحضاري في حركة تحرر وطني حقيقي يقوم على رفض التبعية للأجنبي والوصول إلى القرار الوطني الحر المستقل والاعتماد على الذات والثقة بأنفسنا بأننا قادرون على تحقيق كل الطموحات وتصويب كل الطاقات في سبيل القضية المركزية فلسطين، مؤكداً أن التوصيات التي خرج بها الملتقى ستتحول إلى خطة استراتيجية وبرنامج عمل وأهداف تشغيلية على المدى القصير والمتوسط.

وكان المشاركون في الملتقى واصلوا فعاليات اليوم الثاني من الملتقى موزعين ضمن أربع ورش عمل حول مواجهة التطبيع والإعلام والشباب والمنظمات والنقابات المهنية.

وتركزت مداخلات المشاركين في ورشة عمل مواجهة التطبيع حول أشكال المقاطعة التي يجب العمل عليها والمتمثلة بالمقاطعة الاقتصادية للشركات التي تدعم الكيان الصهيوني وشركاته والمقاطعة الفنية للفنانين الذين زاروا الكيان الصهيوني أو أقاموا حفلاتهم فيه والمقاطعة الثقافية والأكاديمية للمؤسسات الضالعة بقمع الشعب الفلسطيني من خلال نشرها روايات كاذبة عن «ديمقراطية إسرائيل»، إضافة إلى كل أشكال المقاطعة التي تسهم بعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب ودعم حركة المقاطعة ومناهضة التطبيع الموجودة في المنطقة والتي تزداد اتساعاً عربياً وعالمياً.

وتناول المشاركون في ورشة عمل الإعلام عدداً من القضايا التي تسهم بوضع استراتيجية إعلامية للملتقى ومنها تركيز الإعلام العربي على المرحلة الجديدة التي دخلها الصراع الدولي ومراحل الصراع والصدامات الحاصلة والتي نشط بسببها ما يسمى «حلف الشرق الأوسط الجديد» وتوضيح هدف هذا الحلف الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية بالإضافة إلى العمل على نشر الدراسات والمقالات التحليلية العربية والأجنبية والعالمية عن القضايا السابقة.

بدورهم أكد المشاركون في ورشة عمل الشباب على مواجهة الغزو الفكري والاستهداف الذي تمارسه دول الاستعمار على عقول الشباب العربي ما يستدعي بذل جهود مضاعفة لاستنهاض هذه العقول وتنشيط ذاكرة الشباب خاصة بالأحداث التاريخية التي يحاول البعض طمسها، مشيرين إلى ضرورة تشكيل لجان متابعة لما يتفق عليه الشباب العربي في الملتقى ودعم أنشطتهم وحملاتهم التي ينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحروب في المنطقة وأهمية إقامة مخيمات ومعسكرات تجمع الشباب العربي من عدة دول لترسيخ التعايش المشترك وتزويدهم بندوات ثقافية توعوية مقترحين إعداد أجندة للتأريخ تتضمن أهم المناسبات العربية التاريخية.

من جهتهم اعتبر المشاركون في ورشة عمل النقابات المهنية أن إهمال بناء المجتمع العمالي العربي يؤثر سلباً في مشروع مواجهة قوى الصهيونية لأن المجتمع العمالي يشكل مصدر قوة أساسياً في هذه المعركة ولا بد من تحصينه وتأمين بيئة حاضنة وداعمة له والاستفادة من قوة الطبقة المنتجة، مؤكدين على ضرورة التركيز الإعلامي على دور العمال والحركة النقابية وطنياً وعربياً وتأمين آليات تطوير التضامن النقابي في مواجهة التحدي ضد المشروع الصهيوني.

كما ركّز المشاركون في أعمال الجلسة الثانية من الملتقى على دور وسائل الإعلام والنقابات والشباب في مواجهة المخططات التآمرية المحاكة ضد أبناء المنطقة.

وأكد المشاركون أهمية وضع آليات مناهضة للتطبيع وتفعيل مكاتب المقاطعة في الدول العربية أينما وجدت، داعين إلى التواصل مع حركات المقاطعة العالمية والضغط الشعبي على الحكومات والبرلمانات العربية لإصدار تشريعات تتبنى تجريم التطبيع والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا المشاركون إلى التوجه للشباب والأجيال الناشئة والعمل على إطلاق حملة شبابية مستقلة هدفها رفض التطبيع الممنهج إضافة إلى إعداد برنامج بالمناسبات العربية من أجل تنظيم نشاطات مشتركة، مطالبين باستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب العربي عبر تنظيم ندوات ونشاطات وورش عمل في المدارس والجامعات بهدف تعميق الوعي والانتماء لدى شريحة الشباب ومواجهة الفكر الظلامي والتكفيري وإعادة توجيه الشباب نحو بوصلة النضال من أجل القضايا العربية وحقوقها المغتصبة.

وأشار المشاركون إلى أهمية إحداث أمانة دائمة في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني ووضع خطة لنشر التوعية والتثقيف عبر النقابات والاتحادات لكونها تضم أعداداً كبيرة فضلاً عن إنشاء اتحاد للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

كما دعا المشاركون إلى إحداث غرفة عمليات إعلامية مشتركة لكل المساهمين في الملتقى لتكون جبهة إعلامية لمواجهة إعلام الدول الأخرى الأجنبية المتصهينة وبعض الدول العربية الرجعية التي تسوق لمشروعات تستهدف المقاومة والقضايا العربية المحقة وإنشاء مواقع إعلامية إلكترونية عربية مشتركة لمواجهة المشروع الأمريكي – الصهيوني – الرجعي والعمل على تطوير الخطاب الإعلامي وتغييره بما يتناسب مع عقلية الشباب والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام البديل بما يحقق المصلحة العليا لأبناء المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ««تشرين» قال نجاح واكيم رئيس حركة الشعب في لبنان: تأتي أهمية انعقاد الملتقى لكونه يضم قوى وفعاليات عربية وتقدمية تقف إلى جانب سورية التي تقود الصراع ضد الاستعمار والمشروعات والمؤامرات الصهيو– أمريكية، وبالتأكيد هذا الملتقى ليس ظاهرة إعلامية فحسب، بل توجد فيه لجان عمل بعدد من المجالات الشبابية والإعلامية والنقابات ومنظمات لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأضاف واكيم: ستخرج عن الملتقى توصيات مهمة بمجرد صدورها سيبدأ العمل بموجبها على أرض الواقع وللمرحلة المقبلة وبكل تأكيد ستكون تلك التوصيات مهمة لمواجهة المشروع الصهيو– أمريكي، وستشكّل تلك التوصيات قاعدة عمل ثابتة وقوية لانطلاق وتأسيس حركة عربية تقدمية جديدة لمواجهة الأخطار والمشروعات التي تهدد كيان الأمة العربية ووجودها.

وفي تصريح مماثل أكد أسعد غندور رئيس مجلس المندوبين في حركة الشعب– أمين سر الجبهة التقدمية العربية في لبنان أهمية انعقاد الملتقى لمواجهة مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا والذي يهدف أساساً إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتصفية كل حركات المقاومة العربية في المنطقة وجعل الكيان الصهيوني كياناً قائماً بعلاقاته مع الأنظمة العربية الرجعية.

وأضاف غندور: اخترنا دمشق لعقد هذا الملتقى العربي المهم لما تمثله سورية من موقع استراتيجي في محاربة المشروع الصهيو– أمريكي و نحن كجبهة عربية تقدمية سنشارك بكل قوانا في هذا الملتقى لكونه عملاً عروبياً مهماً يضم في صفوفه عدداً كبيراً وواسعاً من الأحزاب والشخصيات والقوى والفعاليات الفكرية والنقابية والإعلامية والشبابية وسنشكل من خلال توصياته قوة قومية عروبية فاعلة في مواجهة المشروع الذي يهدف إلى تفتيت المنطقة.

بدورها لفتت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية للجبهة التقدمية العربية إلى أهمية انعقاد الملتقى لما سيحشده من توصيات فاعلة سيتم تفعيلها على أرض الواقع لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي العربي.