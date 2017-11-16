ص 3:03 2017/11/16

انتقد أليكسي بوشكوف عضو مجلس الدوما الروسي تصريحات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأخيرة حول وجود القوات الأميركية في سورية، قائلاً: لم يعط أحد الأميركيين الحق بالوجود في سورية لا الدولة السورية فوضتهم ولا الأمم المتحدة حتى، بينما جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية ومواصلة روسيا اتصالاتها مع شركائها الدوليين للتنسيق والعمل على تحقيق ذلك.

ونقلت (سانا) عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي بموسكو أمس: التنسيق بين روسيا وباقي الدول الضامنة في محادثات «أستانا» مستمر على المستويين العسكري والدبلوماسي وسيسهم ذلك في تحقيق التقدم في تنفيذ المهام التي طرحها قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ولفت لافروف إلى أن اتصالات ستجري قريباً على مستوى وزراء الخارجية بين روسيا وإيران والنظام التركي لبحث الوضع في سورية.

إلى ذلك، انتقد بوشكوف تصريحات ماتيس الأخيرة حول وجود القوات الأميركية في سورية، قائلاً: لم يعط أحد الأميركيين الحق بالوجود في سورية لا الدولة السورية فوضتهم ولا الأمم المتحدة حتى.

وحول تصريحات ماتيس عن «محاربة» واشنطن لتنظيم «داعش» الإرهابي أضاف بوشكوف حسب ما نقلت عنه «سبوتنيك»: الولايات المتحدة تستخدم تنظيم «داعش» الإرهابي لمصالحها وأهوائها فبعد أن تصل إلى أهدافها تقوم بالتخلص من أدواتها.