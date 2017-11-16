ص 3:03 2017/11/16

أكد مجلس الشعب أن ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة التي أسهمت في بناء الدولة الوطنية السورية بجيشها ومؤسساتها وأدت إلى صمودها في وجه الإرهاب التكفيري الظلامي وداعميه لاتزال الدافع والحافز من أجل تحسين الأداء وبذل الجهود الحثيثة لإعادة إعمار سورية بشكل أفضل مما كانت عليه.

وفي بيان له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة، قال المجلس: إن الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد تعتبر ظاهرة سباقة لأن سورية في عهد التصحيح انتهجت الاستقلالية في قرارها من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يشكل ضماناً للسيادة والكرامة وتحررت من كل قيود المشروعات المعادية للأمة العربية، كما أرست الحركة التصحيحية دعائم دولة قوية فاعلة قادرة على تأمين مصالح شعبها وحماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها.

ونوه المجلس بأن التصحيح أرسى بناء الجيش العربي السوري العقائدي الذي خاض حرب تشرين التحريرية وحقق الانتصار الساحق على العدو ولا يزال يحقق الانتصارات حتى اليوم في مواجهة الإرهاب والإرهابيين في معركة الدفاع عن الوطن، مشدداً على أن المسؤوليات الكبيرة التي تقع علينا تحتم مواصلة العمل من أجل النهوض الوطني وتحقيق الخطط التنموية والارتقاء بأساليب العمل من خلال عملنا الرقابي والتشريعي.

وبيّن المجلس أن أهمية التصحيح تنبع اليوم من كونه إرادة شعبية وحاجة وطنية وقومية، لافتاً إلى تأكيد الشعب السوري اليوم على التفافه خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد في المشروع الوطني للإصلاح الإداري الهادف لتطوير العملية التنموية وإعادة الإعمار والحرص على تطبيق القوانين ومكافحة البيروقراطية ومتابعة الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى أحد أهم أسباب صمود الوطن.

وحيّا المجلس في ختام بيانه كل من وقف مع سورية في وجه الإرهاب المدمر من الأصدقاء والحلفاء الذين قاتلوا في الخندق نفسه مدافعين عن صمود وسيادة سورية واستقلالها وصيانة وحدة أراضيها.

كذلك أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن سورية ماضية نحو تحقيق الانتصار النهائي على المؤامرة والإسهام بالقضاء على الإرهاب الدولي وتوطيد أسس نظام عالمي جديد أكثر توازناً وعدلاً.

وفي بيان لها بهذه الذكرى أشارت القيادة القطرية للحزب إلى أن الحركة التصحيحية المجيدة كانت نقطة بداية بناء سورية المعاصرة والحدث الذي يتوج تراكماً نضالياً للشعب العربي السوري منذ فجر الاستقلال تمتد جذوره لتصل إلى خضم كفاح هذا الشعب الأبي ضد الاحتلال العثماني والاحتلال الفرنسي من بعده.

وبيّنت القيادة القطرية للحزب أن ذكرى الحركة التصحيحية تمر هذا العام وسورية بشعبها وجيشها وقائدها تراكم انتصاراتها في معركة يتحدد فيها مصيرها ومصير أمتها العربية وتسهم نتائجها في تغير نظام العلاقات الدولية القائم على القطب الواحد وتتجه سورية بخطوات ثابتة نحو إعادة الإعمار وبناء المستقبل بالتوازي مع التوجه الواثق نحو النصر على أعتى حرب عرفها التاريخ المعاصر.

وأكدت القيادة القطرية للحزب أن الحركة التصحيحية حاجة نضالية هدفها جعل التصحيح منهج حياة نطبق دروسه في كفاحنا اليومي على جبهة مكافحة الإرهاب وجبهة البناء والتطوير، لافتة إلى أن هذا العام سجل حضوراً قومياً مكثفاً في دمشق في إطار الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأميركي – الصهيوني – الرجعي ودعم مقاومة الشعب العربي الفلسطيني.

كما أكدت الجبهة الوطنية التقدمية أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت منعطفاً وتحولاً رئيسياً في تاريخ سورية الحديث وكانت استشرافاً للقائد المؤسس حافظ الأسد في قراءة موضوعية للواقع واستنهاض الهمم والعزائم لرسم منهج الدولة الحديثة ووضع الخطط والبرامج وتحقيق الإنجازات وفي مقدمتها الجبهة الوطنية التقدمية والقيام بمشروعات استثمارية وتنموية ركيزتها الأساسية بناء الإنسان.

وأوضحت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى الـ47 للحركة التصحيحية تلقت (سانا) نسخة منه أمس أن الحركة التصحيحية عززت الروح المعنوية ورسّخت النظام الديمقراطي والعمل المؤسساتي وعمقت وحدة الجبهة الداخلية ونمت المجتمع في إطار الدولة الوطنية وسيادة القانون.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن الوعي الاجتماعي كان له الدور الرئيسي في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية واستهدافها الإنجازات الكبيرة للسوريين في جميع المجالات، مشددة على أن الإرادة الصلبة للشعب السوري أفشلت الهجمة وكشفت حجم المؤامرة الغربية والإقليمية وكان كل ذلك بصمود هذا الشعب والتفافه حول قيادته وجيشه البطل المتمسك بأرضه وكرامته.

وأكدت الجبهة أنها أكثر إصراراً على التلاحم الوطني في مواجهة كل أشكال العدوان والعمل على ترسيخ منهج المقاومة حفاظاً على الكرامة والسيادة الوطنية والتمسك بالمسار السياسي الذي يقوده السوريون عبر الحوار الوطني.

إلى ذلك، اعتبرت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن عظمة الحركة التصحيحية المجيدة تتمثل بكونها شكلت منعطفاً في تاريخ سورية الحديث.

وفي بيان مماثل أكدت القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الحركة التصحيحية المجيدة حققت إنجازات مهمة في جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والعسكرية وأعادت للحزب ألقه وجماهيريته وفتحت الآفاق أمام تطوره.

ولفتت القيادة القطرية الفلسطينية إلى ما تتعرض له سورية من عدوان على مختلف الصعد بسبب مواقفها وتصديها لمخططات التحالف الصهيو-أميركي الغربي لفرض الهيمنة على المنطقة العربية ولكونها محور المقاومة والممانعة ضد مشروعات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن صمود سورية شعباً وجيشاً بقيادة الرئيس الأسد وبمساندة القوى الرديفة ودعم إيران وروسيا وتأييد الدول الصديقة أفشل هذا العدوان واستطاع الجيش العربي السوري أن يحقق الانتصارات العظيمة على الإرهاب وإسقاط المؤامرة.

كذلك أكد حزب العهد الوطني في بيان له أن الحركة التصحيحية شكّلت نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية لسورية على أسس واضحة لخوض معركتي البناء والتحرير.

وأضاف الحزب في بيانه: إن الذكرى السابعة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد تحل اليوم وسورية تخوض للعام السابع على التوالي أشرس المعارك في الحرب الظالمة التي شنّت عليها وتواصل بكل صلابة واقتدار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد محاربة الإرهاب الظلامي التكفيري وهو يندحر أمام بطولات الجيش العربي السوري الباسل، مؤكداً أن امتلاك روح التصحيح ضرورة لإعادة بناء الإنسان وبناء ما خربته الحرب الإرهابية.