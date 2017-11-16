ص 3:03 2017/11/16

ثلاث ساعات وربع الساعة في حضرة السيد الرئيس بشار الأسد شكلت حسب الحاضرين فرصة تاريخية ومرتكزاً للعمل وإعلاناً لمرحلة جديدة تؤسس لنهضة عربية حتى إن البعض وصفها باللقاء غير المسبوق على مستوى المنطقة.

هذا ما عبر عنه عدد من المشاركين في الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي العربي ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني الذي عقدت فعالياته على مدى يومين بدمشق والذي التقى مشاركوه أمس الأول الرئيس الأسد الذي افتتح الملتقى.

وخلال رصد (سانا) آراء عدد من المشاركين باللقاء الذي جمعهم مع الرئيس الأسد وصف الكاتب السياسي اليمني علي المحطوري اللقاء بالفرصة التاريخية، مضيفاً: تذكرت أول كلمة للرئيس بشار الأسد في القمة العربية منذ 17 عاماً حيث لفتنا حديثه العقلاني جداً في تلك المرحلة وقلت حينها إن أعداء الأمة سيحاربونه وهو ما يحصل الآن، مؤكداً أنه على الأمة العربية أن تستفيد من وجود قائد بهذا المستوى الذي رغم الحرب التي تشن على بلاده قاد المعركة بعقل متقد وأعصاب باردة.

وتضمن اللقاء نقاشات مستفيضة منها ما طرحه الكاتب المحطوري عن أهمية وجود المسار التحرري في اليمن الذي وقف ضد المخططات التي تحاك ضد سورية والمنطقة وضرورة الاستفادة من التجربة للبناء عليها في العمل العربي المستقبلي.

واعتبر المحامي الأردني سميح خريس أن ساعات النقاش التي قضوها مع الرئيس الأسد كانت لقاء غير مسبوق على مستوى المنطقة بأن يلتقي رئيس دولة بتجمع عربي يزيد قوامه على 100 مواطن عربي لمدة ثلاث ساعات وربع الساعة ويتحاور معهم ويسمع منهم ويؤكد لهم أنه يستفيد من آرائهم متجاوزاً الشكليات والبروتوكولات الرسمية، مؤكداً أن اللقاء شكل مرتكزاً أساسياً للعمل القومي القادم لأن الرئيس الأسد ركّز خلال حديثه على مقومات العمل العربي والقومي المشترك وفسر معنى القومية والعروبة وميّز بين القومية والقطرية صانعاً بذلك حواراً مفيداً انتظره كثيرون.

ووصف آخرون اللقاء بأنه لقاء فاق التوقعات ومنهم عضو الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي التي قالت: اعتقدنا أنه ستكون هناك كلمة ترحيبية وخطاب رسمي لرئيس دولة لكنه كان نقاشاً وحواراً عظيماً حول المقاومة العربية والعروبة والإسلام والقضية الفلسطينية ودور الشعوب في دعم المقاومة ومواجهة الحلف الصهيوني الأمريكي الرجعي العربي، وتابعت: بعض المشاركين قالوا كان الرئيس الأسد يُصر على أن يتابع النقاش ويقول لنا إنه يحب الحوار معنا.

بدوره رأى زاهر الخطيب أمين عام رابطة الشغيلة اللبنانية «وزير لبناني سابق» أن الرئيس الأسد يمثل مؤسسة حوارية كاملة حيث تفاعل مع كل الموجودين -حسب تعبير الخطيب- الذي بيّن أن اللقاء رسم للمشاركين معالم الملتقى ووفر عليهم الكثير من المباحثات لأن النقاش أوضح آلية النهوض العربية بعد المؤامرات التي صيغت من الحلف الأمريكي الغربي الصهيوني التركي الرجعي العربي والذي على رأس حربته السعودية.

وأشارت الباحثة الأردنية تهاني الشخشير إلى أن الهدف الأساسي للمشروع الإمبريالي ـ الأمريكي ـ الصهيوني تدمير سورية ولذلك أتوا إلى دمشق ليقفوا في وجه هذا المشروع، مؤكدة أن صمود الشعب السوري العظيم وحنكة قيادة الرئيس الأسد في إدارة الحرب أفشلا المخططات الاستعمارية والإرهابية.

وأعربت الشخشير عن سعادتها بافتتاح الرئيس الأسد للملتقى لأن ذلك يدل على إيمانه بأهمية وجود كل القوى التقدمية من كل أنحاء الوطن العربي واجتماعهم في دمشق.

عباس قروح مسؤول العلاقات العربية في حزب الله اللبناني أشار إلى أن اللقاء مع الرئيس الأسد يدل على حرصه الدائم من خلال وجوده الشخصي أو رعايته في المؤتمرات القومية العربية لاهتمامه بالنخب العربية واعتماده عليهم في المساهمة باستنهاض الشعوب العربية.

وأضاف: بعد هذا اللقاء يحق لنا أن نقول إننا أمام مرحلة جديدة من النهضة العربية لأن سورية شكلت صدمة لكل أعداء الأمة وكانوا يراهنون على أن سورية ستصل إلى عام 2017 بشكل مختلف وبالتالي يختلف شكل المنطقة ككل لكن الصمود السوري الذي تحقق في هذه السنوات ساهم بإعادة الخريطة العربية وإعادة التوازن العالمي ومنع الأحادية الأمريكية من التحكم والاستبداد في مقدرات الدول.

عماد المالحي عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الأردني أكد أن الحوار مع الرئيس الأسد تركز على عدة عناوين أهمها تعدد ساحات القتال في المنطقة العربية وأن المعركة القومية هي معركة واحدة إضافة للتحليل المستفيض عن الواقع العربي والواقع داخل الدولة السورية.

ورأى المالحي أن الجيش العربي السوري في هذه الحرب لا يدافع عن سورية فقط بل عن عروبة المنطقة بشكل عام وبالتالي فهو يحرص على التفاف شعبي عربي في هذه المحطة التاريخية الخطرة.