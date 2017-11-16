ص 3:03 2017/11/16

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين والجهات التابعة لها لعام 2018.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة إقامة ملحق اقتصادي للسفارات السورية في الخارج لرعاية مصالح أبناء الجالية السورية وترويج المنتجات الوطنية في السوق العالمية ومتابعة عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ووضع برامج وخطط تهدف إلى ربطهم بالوطن الأم.

كما تطرّقت المداخلات إلى أهمية المؤتمر السنوي لوزارة الخارجية والمغتربين الذي عقد في شهر آب الماضي، مؤكدة ضرورة أن يكون مؤتمراً دورياً لما له من أهمية في تقييم وتحسين مستوى الأداء للبعثات الدبلوماسية.

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل اليوم أحد المحاور الأساسية للسفارات وستكون المعيار الأساس في تقييم عملها، لافتاً إلى تشكيل مكتب متابعة للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في وزارة الخارجية لمتابعة كل الجوانب في هذا الشأن.

وقال سوسان: إن سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج حققت حضوراً قوياً وفاعلاً وتعمل الوزارة وإداراتها على تزويدها بمختلف التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار، إضافة إلى قوائم بالمنتجات السورية وأسعارها لترويج المنتج الوطني وتمكينه من الدخول إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى ما تقوم به اللجان الاغترابية من استقطاب للمغتربين السوريين ونقل مشكلاتهم وتعزيز تواصلهم بالوطن.

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2018 والبالغة 26 ملياراً و639 مليون ليرة سورية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء المقبل وضرورة إيجاد حل إسعافي لمحافظة دير الزور لجهة تزويدها بالكهرباء ومعالجة وضع العدادات في المناطق التي تم تحريرها ووضع حد لموضوع الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة وإصدار التشريعات الخاصة بذلك.

وحسب (سانا) فقد طالب الأعضاء بإلغاء التقنين في الفترات المسائية وزيادة عدد المحولات والكابلات في المنطقة الشرقية بحلب وزيادة رواتب عمال الكهرباء نظراً للجهد الكبير الذي يقومون به وبيان البرنامج الزمني اللازم لإصلاح المحطات المتضررة في حلب وإعادة النظر برسوم فاتورة الكهرباء ومطالبة العدادين بتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك.

وفي معرض ردّه على استفسارات أعضاء اللجنة بيّن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن منظومة الكهرباء في سورية قوية لكونها مترابطة بجميع الاتجاهات ولكن الأضرار التي لحقت بها كبيرة وتعمل الوزارة حالياً على إصلاح الأضرار، لافتاً إلى العمل على معالجة وضع العدادات المسروقة وأن من يتقدم بضبط شرطة إلى إحدى مديريات الوزارة سيتم تخصيصه بعداد جديد مجاناً.

وأوضح الوزير خربوطلي أن الوزارة فتحت مكاتب لشكاوى المواطنين في كل المحافظات وتم وضع آلية لمعالجتها وهناك خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع هدفها أن يقوم المواطن بتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن عقوبة الاستجرار غير النظامي تصل إلى ثلاث سنوات سجن.

كذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 9 مليارات و145 مليوناً و750 ألف ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الإعلامي لتنشيط العمل في المؤسسات الإعلامية بشكل أكبر والإسراع بإعادة تأهيل المركز الإذاعي والتلفزيوني بمدينة حلب.

ودعا أعضاء المجلس إلى دراسة موضوع إنشاء قناة رياضية خاصة بعد إنجازات المنتخبات الوطنية في شتى الألعاب وتفعيل الإعلام الاستقصائي والتنموي، مؤكدين أهمية أن يكون الإعلام قادراً على تعبئة الجماهير وحشد الرأي بطريقة صحيحة عبر تغطية شاملة ومتكاملة لكل قضاياه.

بدوره أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الإعلام الوطني استطاع تحقيق جرأة وديناميكية خلال وجوده على أكثر من جبهة في الميدان إلى جانب الجيش العربي السوري بمواجهة حملات التضليل الإعلامي كما حصل في حلب وغيرها من المناطق، إضافة إلى متابعته الشأن الخدمي الذي يهم المواطن.

وأوضح ترجمان أن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بطور إطلاق ثلاث صحف أسبوعية هي «المواطن» و«الجريمة والعدالة» وأخرى فنية، مشيراً إلى أن هذه الصحف قد تكون بطابع اقتصادي ربحي كما يتم العمل على إعادة إطلاق صحيفة الجماهير بحلب.

وبيّن الوزير ترجمان أن الرسالة الإعلامية في الدراما مهمة ولها حضور مؤثر في ذهن المشاهد لكنها تعاني من تدني أجور المخرجين والفنانين ما يتطلب تعرفة مالية تتميز بالمرونة، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة لدعم الدراما والعمل على إطلاق مهرجان الدراما السورية ليكون حافزاً لتطويرها.

وفيما يخص عمل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكر الوزير ترجمان أنها تملك خطة طموحة لتحويلها إلى وكالة مصورة كما نوّه بقرار إحداث دبلوم لمدة 6 أشهر في معهد الإعداد الإعلامي يعزز مهارات الإعلامي قبل العمل في أي مؤسسة إعلامية، مشيراً إلى أن المعهد التقاني للطباعة والنشر استعاد دوره من جديد وتتم حالياً دراسة إنشاء خط طباعة لتدريب طلاب المعهد البالغ عددهم 60 طالباً على آلات الطباعة.

وتحدث الوزير ترجمان عن نجاح تجربة الشركة السورية لتوزيع المطبوعات في إنشاء معرض الكتاب المتنقل، لافتاً إلى أن مشروع الإرسال الرقمي التلفزيوني قيد التجربة إلى جانب تجربة «آي.بي.تي.في» كاشتراك بباقات تلفزيونية وهي تتيح على المدى الطويل معرفة أكثر القنوات مشاهدة.

وحول موضوع إنشاء قناة «رياضية» أكد الوزير ترجمان أهمية التخطيط لإنشائها، إضافة لقناة أخرى متخصصة بالأطفال لكن ذلك يتطلب إمكانات مالية، موضحاً أن الوزارة بصدد محاولة إنشاء رابطة للمواقع الإلكترونية لتنظيم عملها، إضافة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره أوضح مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عبد الرحيم أحمد أن خطة الوكالة للعام القادم تتضمن تحديث التجهيزات الفنية والالكترونية من حواسيب وكاميرات ومخدمات إضافة إلى التأهيل والتدريب ودراسة تفصيلية حول إنشاء محطة تفاعلية، داعياً إلى إعادة تفعيل مكاتب الوكالة بالعواصم لتقديم رسالتها للداخل والخارج.

وأشار أحمد إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوكالة لمشتركيها عبر إرسالها وللعموم عبر موقعها الإلكتروني، حيث تنشر أخبارها على الموقع الالكتروني بسبع لغات، إضافة إلى اللغة العربية وتستخدم تقنيات الإعلام الحديث وتنشر خدماتها الإعلامية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبث عدداً من النشرات المتخصصة تتضمن أخباراً وتقارير عن المجتمع والصحة والشباب والثقافة.

واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإعلام عمار غزالي مشروعات الوزارة لعام 2018 لمتابعة مشروع الإعلام الإلكتروني والشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تنفيذ مشروع الإعلام التنموي.

من جهته أكد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة أهمية دعم المؤسسات الإعلامية وتثبيت مكاتب خارجية في العواصم الفاعلة، لافتاً إلى أن نسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للسنة الحالية ستصل إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الجاري.

بدوره لفت مدير معهد الإعداد الإعلامي معين إبراهيم إلى أن خطة المعهد للعام القادم تتمثل بإنشاء استديو لتدريب الكوادر الإعلامية، بينما تتضمن خطة مؤسسة الوحدة حسب مديرها خالد مجر شراء آليات جديدة، إضافة لآلات طباعة، في حين أكد مدير المؤسسة العربية للإعلان وسيم حمزة حاجة المؤسسة لوسائل نقل نظراً لطبيعة عملها.

مدير الشركة السورية لتوزيع المطبوعات آدم محمد أشار إلى أن الشركة تأسست عام 2009 وانتقلت في المرحلة الحالية إلى الربح ولم يكن مخصصاً لها موازنة في السنوات السابقة.

ولفت مدير الموارد البشرية في المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني إلياس سويدان إلى أنه تم تخصيص مليار و225 مليون ليرة سورية لإنتاج أعمال إذاعية وتلفزيونية والمؤسسة تنتج حالياً مسلسلي «وهم» و«روزنا».