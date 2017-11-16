ص 3:03 2017/11/16

تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس من سعد زخيا سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة الجديد نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

وقال زخيا في تصريح له بعد وصوله إلى دمشق نقلته (سانا): أنا مسرور لأنني أستلم مركز عملي في دمشق وسعيد لأنني في بلدي وبين أهلي.

وكان زخيا أكد في الثاني من الشهر الجاري أنه سيعمل لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.