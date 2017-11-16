ص 3:03 2017/11/16

أكد نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية عمران الزعبي أهمية تفعيل العمل الجبهوي والتواصل مع المواطنين في كل مكان، مشدداً على ضرورة بناء الإنسان كأساس لمرحلة إعادة الإعمار.

ورأى الزعبي خلال لقاء الكوادر القيادية لفرعي ريف دمشق والقنيطرة للجبهة الوطنية التقدمية حمل عنوان «الجبهة الوطنية التقدمية.. الدور والأهداف» في قاعة السابع من نيسان بالبرامكة أن الإنسان السوري أثبت خلال الحرب أصالته وثباته وشجاعته وتميزه، كما أثبت الجيش العربي السوري قدراته، حيث اختبر أصعب أنواع الحروب وقدم التضحيات الجسام، مشيراً إلى أن الانتصار على الإرهاب أصبح قريباً جداً.

بدورهم استعرض عدد من أعضاء قيادتي فرعي الجبهة بريف دمشق والقنيطرة واقع العمل الجبهوي وسبل تفعيله وإبراز دور النقد والنقد الذاتي وقدموا مقترحات ركزت على ضرورة النهوض بالواقع المعيشي ودعم أسر الشهداء والعناية الخاصة بالجرحى والمتضررين من الحرب ودعم الأسر المهجّرة والوافدة.

وفي تصريح لـ(سانا) أشار أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر رئيس فرع الجبهة بالمحافظة إلى ضرورة إعادة ترميم البيت السوري وترتيبه من جديد والتركيز على الثوابت الوطنية والتواصل مع المواطنين لجهة العناوين التي تعمل عليها الدولة.

بدوره أكد أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد أباظة رئيس فرع الجبهة بالمحافظة في تصريح مماثل أهمية اللقاءات لأحزاب الجبهة بهدف تفعيلها ومساهمتها في ترسيخ التعاون القائم بينها.

حضر اللقاء عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية السورية.