دمشق ـ دانية الدوس: ص 6:06 2017/11/15

برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يفتتح غداً معرض مشاريع التنمية الريفية «ريفنا بركة» في فندق اللاميرا بمحافظة اللاذقية.

ويتضمن المعرض الذي تقيمه مجموعة دعم وتنمية الريف بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة عرض ٨١ مشروعاً للوحدات الإدارية منها ٤٥ مشروعاً في اللاذقية و ٣٢ مشروعاً في طرطوس تتنوع بين مشاريع صغيرة ومتوسطة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وخدمية، إضافة إلى مشاريع متناهية الصغر تعتمد على مقومات الريف الغنية بموارد طبيعية وبشرية وبما يضمن استثمارها بمشاريع تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتأمين فرص عمل تعتمد على التدريب والتأهيل والتسويق المدروس لضمان نجاح تلك المشاريع.