دانية الدوس ص 2:02 2017/11/15

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مطعماً بمخالفة عدم توفر شروط النظافة، حيث عثر في مادة الحمص على صراصير، إضافة إلى استخدام النشاء المعد لصناعة الثوم وتم إغلاق المطعم لمدة 15 يوماً، كما تم إغلاق منشأة لصناعة الجبن وتشميعها بالشمع الأحمر لعدم توافر شروط النظافة أيضاً، حيث عثر على حشرات وذباب داخل الجبن.

مدير التجارة الداخلية في حماة زياد كوسا أكد أنه تم أيضاً خلال فترة سابقة ضبط مستودع في حي الجلاء بمدينة حماة يحتوي مواد غذائية متنوعة ومقبلات للأطفال ومشروبات طاقة ومشروبات غازية مخالفة ذات منشأ تركي غير مستوفية لأدنى شروط الرقابة الصحية مع إحالة المخالفين للقضاء المختص.

وأضاف: كما تم إغلاق محل غير مرخص لفروج يمارس صاحبه مهنة تقطيع وفرم لحم الفروج ونقعه بالماء من أجل زيادة وزنه، مع عدم توفر أدنى شروط للنظافة، حيث تمت إحالة صاحب المحل إلى القضاء وإغلاق المحل إلى حين ترخيص المحل أصولاً، إضافة إلى إغلاق محل بالشمع الأحمر يقوم بذبح أنثى العواس خارج المسلخ حيث تم تشميع المحل بالشمع الأحمر.