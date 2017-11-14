ص 2:02 2017/11/14

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب أن نساعد السوريين للتقدم في العملية السياسية لحل الأزمة وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن موسكو وأنقرة متفقتان على تعزيز الجهود لتحقيق التقدم برعاية أممية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان عقب لقائهما في مدينة سوتشي أمس: تجري حالياً تهيئة الظروف المؤاتية لتفعيل الحوار السوري وقد أطلعت الرئيس أردوغان على البيان الروسي- الأميركي المشترك حول سورية.

ونقلت «سانا» عن بوتين إشارته إلى أن تعاون روسيا مع إيران وتركيا في إطار اجتماع أستانا حول سورية مازال يجني نتائج وثماراً ملموسة، لافتاً إلى انخفاض مستوى العنف في سورية بصورة كبيرة، داعياً إلى مواصلة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي حتى القضاء عليه وتأمين وحدة الأراضي السورية.

من جانبه أكد أردوغان أن اجتماع أستانا واتفاق مناطق خفض التوتر ساهما بتراجع حدة العنف في سورية.