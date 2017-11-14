ص 2:02 2017/11/14

أحرزت سورية المركز الثالث في نهائيات المسابقة المفتوحة ـ الفئة العليا في أولمبياد الروبوت العالمي الذي شاركت فيه أكثر من 53 دولة واختتمت فعالياته أمس الأول.

ويتألف فريق سورية الفائز في هذه المسابقة من: هاني العقاد وعليا المسوتي وعبد الرحمن تللو والمدربة شيراز شوباصي، كما تفوقت الفرق السورية المشاركة بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي على جميع الفرق العربية المشاركة.

وتضم المسابقة التي أقيمت بعنوان «التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقات البديلة» ثلاث فئات: العادية والمفتوحة وكرة القدم.

وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور صلاح الدوه جي أكد في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع (سانا) أهمية المشاركة بالأولمبياد في تطوير إبداعات الشباب ومهاراتهم في تعلم العلوم والتقانة والتصميم وتحفيزهم على متابعة تحصيلهم العلمي.

يذكر أن سورية حصلت رسمياً بداية عام 2015 على عضوية المنظمة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي.