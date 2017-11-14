ص 2:02 2017/11/14

انطلاقاً من حرص الحكومة السورية على توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في جميع المناطق حتى التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة دخلت قافلة مساعدات تضم 24 شاحنة إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية وذلك بإشراف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وأشار مراسل (سانا) في ريف دمشق إلى وصول قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 24 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق ليتم توزيعها على الأهالي الذين تحتجزهم المجموعات المسلحة وتتخذ منهم دروعاً بشرية.

ولفت المراسل إلى أن متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري قاموا بمرافقة قافلة المساعدات إلى داخل المدينة، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم الإنسانية التي تشمل جميع الأراضي السورية.

وتأتي هذه القافلة بعد مرور أقل من أسبوعين على إيصال 49 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى بلدتي سقبا وكفر بطنا بالغوطة الشرقية.

وتحرص الحكومة السورية على توفير جميع الظروف لإيصال المساعدات إلى الأهالي في جميع المناطق بما فيها مناطق انتشار المجموعات المسلحة التي تقوم في كثير من الأحيان بمنع إيصال المساعدات وعرقلة جهود المصالحة فيها واستهداف سيارات الهلال الأحمر العربي السوري، حيث أطلقت النار في حزيران الماضي على قافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدة حرستا.