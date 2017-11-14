ص 2:02 2017/11/14

أكد جان بيار شيفينمان مبعوث الحكومة الفرنسية الخاص للعلاقات مع روسيا استعداد بلاده للعمل مع روسيا بشأن إنشاء مجموعة اتصال حول سورية تهدف لدعم الحوار السوري ـ السوري في جنيف.

ونقلت (سانا) عن شيفينمان قوله في تصريح لوكالة «أنترفاكس» الروسية: إن ماكرون عرض هذا المقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأن الأخير لم يرفضه، معتبراً أن العمل في إطار مجموعة الاتصال يعتبر من وسائل دعم وتسريع الحوار السوري في «جنيف».

وحول المبادرة الروسية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري أكد شيفينمان دعم فرنسا لوحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه، لافتاً إلى أن ماكرون وجه رسالة إلى بوتين تتناول تعزيز التعاون بين البلدين بشأن سورية رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل حولها.