ص 2:02 2017/11/14

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق غرب إيران الليلة قبل الماضية إلى 407 قتلى وأكثر من 6700 جريح.

ونقلت (سانا) عن المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران بهنام سعيدي قوله: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 407 قتلى وأكثر من 6700 جريح.

وبلغت قوة الزلزال 7,3 درجات على مقياس ريختر، وضرب مناطق واسعة في غرب إيران وشمال شرق العراق والعديد من دول المنطقة.

من جانبه أكد مساعد مؤسسة الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية شاهين فتحي لوكالة «إرنا» استمرار عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة، مبيناً أنه تم إرسال 41 سيارة إسعاف و10 مروحيات و41 فريقاً لإزالة الأنقاض والمساهمة في عمليات الإغاثة.

وفي هذا السياق أصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي بياناً عزى فيه بضحايا الزلزال ودعا جميع المؤسسات إلى الإسراع في مساعدة وإغاثة المنكوبين.

وناشد الخامنئي الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة في إيران الإسراع في إزالة الأنقاض ونقل الجرحى، مشدداً على ضرورة أن تبذل جميع المؤسسات الحكومية والعسكرية وغير الحكومية جهودها لإغاثة المصابين وتقديم المساعدة لهم.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة وجهها أمس إلى المنكوبين بالزلزال عن تعاطفه مع أسر الضحايا، وأكد أن الحكومة تحشد كل إمكاناتها للوقوف إلى جانبهم وتسهيل عمليات الإغاثة.