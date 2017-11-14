ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب: ص 2:02 2017/11/14

وسط حملة الاعتقالات واسعة النطاق التي جرت مؤخراً في السعودية جنباً إلى جنب مع اختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وتصاعد العدوان ضد اليمن واتهام الرياض الهستيري للبنان وإيران بـ«إعلان الحرب عليها» رأى موقع «وورد سوشليست» في مقال للكاتب الأمريكي بيل فان أوكين أن أزمة إقليمية ضخمة على وشك الاندلاع في الشرق الأوسط.

وقال أوكين: بعد أكثر من ربع قرن من الحروب الأمريكية المتواصلة، تحول الشرق الأوسط بفعل ذلك إلى برميل من البارود والنار تقترب منه، حيث كادت هذه التدخلات أن تدمر مجتمعات بأكملها، مشيراً إلى المحاولات الإمبريالية الأمريكية لتعويض الانخفاض النسبي في هيمنتها على النظام الرأسمالي العالمي عن طريق القوة العسكرية وخاصة من خلال تأكيد هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وأكد الكاتب أنه على الرغم من القوة التدميرية الهائلة للوسائل المستخدمة وبعد إنفاق ما يقرب من 2 تريليون دولار عليها، إلا أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في الهيمنة على المنطقة، حيث تواجه إيران واشنطن كمنافس إقليمي مهم وتتحدى كذلك الأمر روسيا والصين الرأسمالية الأمريكية في السيطرة على الأسواق وموارد الطاقة.

وأضاف أوكين: تمثلت الاستجابة الأمريكية بتحفيز الصراعات المتزايدة التي تهدد بسحب المنطقة بأسرها إلى حرب، مع إمكانية جذب القوى النووية الكبرى، حيث سعت إدارة ترامب عمداً إلى إثارة صراع مباشر مع إيران، ورفضت التصديق على امتثالها للاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه مع إدارة أوباما والقوى الكبرى الأخرى، مضيفاً: إن الادعاءات التي لا معنى لها أن إيران لا ترقى إلى «روح» الاتفاق أي الانحناء إلى المطالب الأمريكية بنزع سلاح البلاد والتبعية الكاملة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط أدت إلى تصاعد التوتر مع طهران وإلى تمهيد الطريق للصراع العسكري المباشر.

وأشار الكاتب إلى أن ترامب، في ضوء زيارته إلى الرياض في أيار الماضي، وضع أسس «تحالف مذهبي» ضد إيران يضم بعض مشيخات النفط الرجعية في الخليج العربي بقيادة السعودية، لافتاً إلى أن هذه السياسة الأميركية أعطت تفويضاً مطلقاً للنظام السعودي لتنفيذ القمع في الداخل وتصعيد العنف والاستفزازات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أوكين: لقد تأكد هذا التوجه برد فعل البيت الأبيض على التطهير الشامل الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي تضمن القبض على بعض من أقوى الشخصيات في المملكة، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون وبعض أصحاب المليارات الأكثر ثراء في البلاد، وكل ذلك تحت زعم «محاربة الفساد». وفي الواقع فإن الحملة التي يرافقها وضع حلفاء ولي العهد في المناصب الرئيسة هي جزء من توطيد السلطة في أيدي الفصيل الأكثر عدوانية ومعاداة لإيران داخل النظام السعودي.

ولفت الكاتب إلى أن بعض قطاعات المؤسسة الحاكمة ووسائل الإعلام بدأت في الفترة الأخيرة بالتعبير عن قلقها إزاء هذه الأحداث، انطلاقاً من وجهة النظر القائلة: «إن الهزة في الرياض والاستفزازات السعودية في المنطقة يمكن أن تفضح بيت آل سعود كبيت من ورق»، حيث يخاطر ابن سلمان في محاولته لتدعيم السلطة في يده، بزعزعة استقرار النظام وإثارة التهديد بالتمرد داخل الطبقات الدنيا في المجتمع السعودي في بلد يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متصاعدة ويعد من أكثر الدول القمعية في العالم.