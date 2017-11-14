ص 2:02 2017/11/14

فاز رسام الكاريكاتير الألماني فرانك هوبمان بجائزة القلم الذهبي الألمانية الخاصة بالكاريكاتير لعام 2017، وذلك عن رسم كاريكاتيري لرئيس النظام التركي رجب أردوغان.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «زمان» التركية، يظهر أردوغان في الرسم الكاريكاتيري الفائز وهو يرتدي دلواً أحمر يشبه «الطربوش» العثماني.

وفي بيانها أوضحت اللجنة المؤلفة من 10 حكام أن الرسوم الكاريكاتيرية تعكس الحقيقة القاسية، وشعار المسابقة أن الأشخاص ليسوا الحل، مشيرة إلى أن الرسم الكاريكاتيري لأردوغان الذي رسمه هوبمان قاس وممتاز نظراً لكونه يعكس شعار المسابقة.

وشارك 211 رسام كاريكاتير من عدة دول من بينها ألمانيا وسويسرا والنمسا بأكثر من ألف عمل فني في المسابقة التي تمنح 4 جوائز بأصوات أكثر من 700 ضيف خلال الحفل الذي أقيم بمدينة درسدن.