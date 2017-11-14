متابعة ـ إبراهيم النمر: ص 2:02 2017/11/14

تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره العراقي بهدف لمثله في مباراة دولية ودية جمعتهما أمس على ملعب كربلاء استعداداً للاستحقاقات القادمة.

فعلى ملعب كربلاء الدولي وأمام ما يقارب 30 ألف متفرج تقدم منتخبنا أولاً بهدف مميز للكابتن فراس الخطيب في الدقيقة التاسعة عشرة، ونجح المنتخب العراقي في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بهدف عكسي بالخطأ من مدافع منتخبنا عمرو جنيات في الدقيقة الـ 42، ولم تتبدل النتيجة في الشوط الثاني رغم إجراء المدربين أيمن الحكيم وباسم قاسم الكثير من التبديلات لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وبدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت: إبراهيم عالمة، مؤيد العجان، جهاد الباعور، عمرو ميداني، عمرو جنيات، تامر حاج محمد، خالد المبيض، محمود المواس، فهد اليوسف، عمر السومة، فراس الخطيب.