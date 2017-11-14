ص 10:10 2017/11/14

احتفالاً بالألبوم الجديد الذي يحمل عنوان Reputation الذي أطلقته النجمة العالمية تايلور سويفت حلت نجمة البوب, أمس, ضيفة في خامس حلقات الموسم الـ43 للبرنامج الكوميدى الشهير Saturday Night Live مع الإعلامية تيفاني هاديش، الذي يعرض على شبكة قنوات «إن بى سي» التلفزيونية، وشهدت الحلقة العديد من الفقرات والمفاجآت المثيرة، وفقاً لما ذكره موقع «تي في سليندر» الأمريكي.

يأتي ظهور سويفت في أحدث حلقات Saturday Night Live، بعد مرور أكثر من 8 سنوات على ظهورها الأول في البرنامج ذاته خلال بداية رحلتها في عالم الغناء عام 2011، و يحتفي البرنامج بنجمة البوب, وقامت سويفت خلال الحلقة بتقديم أغنيتين من ألبومها الجديد على الهواء مباشرة.

