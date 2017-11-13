ص 3:03 2017/11/13

قضى سلاح الجو على العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» بينهم متزعمون وذلك خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث التنظيم التكفيري من ريف دير الزور.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن الطيران الحربي نفّذ عشرات الغارات على تجمعات ونقاط تحصين تنظيم «داعش» الإرهابي في الريف الغربي لمدينة البوكمال ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة وعتاد.

وأشار المراسل إلى أن من بين قتلى التنظيم عدداً من المتزعمين من بينهم هاني الثلجي وأبو منذر الشيشاني وأبو محمد الصافي.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع تقدمها في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم «داعش» داخل منطقة حويجة قاطع بشكل حذر حرصاً على سلامة المدنيين الذين اتخذهم التنظيم دروعاً بشرية.

إلى ذلك أكدت مصادر أهلية من الريف الشرقي لمدينة دير الزور فرار مجموعات إرهابية جديدة من تنظيم «داعش» من بين أفرادها أخطر «أمنيي» التنظيم في قرية الزر.