ص 3:03 2017/11/13

جدّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تأكيده أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري يعيش ظروفاً غامضة وملتبسة في الرياض منذ إعلان استقالته قبل نحو أسبوع، مشيراً إلى أن ذلك هو موقف عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية.

وحسب «سانا» فقد نقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن عون قوله أمام زواره أمس: إن هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الحريري وفرض شروط على إقامته والتواصل معه حتى من أفراد عائلته.

وأضاف عون: هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه موضع شك والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره صادراً بملء إرادة رئيس الحكومة.

وأعلنت المذيعة في قناة «المستقبل» التابعة للحريري بولا يعقوبيان أن الأخير اتصل بها لإجراء مقابلة تلفزيونية معها مساء أمس، مشيرة إلى أنها توجهت إلى الرياض بمفردها من دون طاقم العمل متذرعة بضيق الوقت للتجهيز ولذلك ستتم الاستعانة بفريق من السعودية.