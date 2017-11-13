ص 3:03 2017/11/13

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية تعزيز التأهيل الذاتي والانضباط العسكري وتحسين الأداء وحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتوفير الطمأنينة لهم وتعزيز مناعتهم ليكونوا ظهيراً حقيقياً للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في مكافحة الإرهاب.

وزير الداخلية دعا خلال لقائه أمس دورة ضباط القيادات العليا والوسطى في الوزارة إلى الاهتمام بمرؤوسيهم وأن تكون العلاقة على قاعدة الاحترام المتبادل وأن يكونوا قدوة لعناصرهم بالشجاعة والنزاهة والإقدام، مشيراً إلى أن هذا هو المعيار الأساسي في العمل.

ونقلت (سانا) عن الوزير الشعار قوله: نحن أصحاب حق ونمتلك الإيمان للدفاع عن هذا الحق، مبيناً أن الإيمان بالوطن وقوة الإرادة والتأهيل والتدريب وترسيخ الانتماء الوطني والحفاظ على القيم والأخلاق من أهم المرتكزات في تحقيق النجاح والنصر.

وأكد الوزير الشعار اندحار الإرهاب وتحقيق الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب وداعميه لنصل قريباً إلى اليوم الذي يتم فيه تطهير كل الأراضي السورية من الإرهاب بفضل صمود الشعب السوري وتضحيات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة وحكمة القيادة.