ص 3:03 2017/11/13

أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن تعيين الناجحين في مسابقة المدرسين سيتم وفق الشواغر المطلوبة ولكن في حال بقاء أو رصد شواغر أخرى في بعض المحافظات لبعض الاختصاصات سيتم استكمال التعيين وملء الشواغر من الناجحين بالمسابقة وفق الترتيب.

وقال الوز في تصريح لـ(سانا) أمس على هامش اختبارات المرحلة الثانية من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري: إن هذا الموضوع ستتم دراسته خلال فترة العطلة الصيفية حيث إن نتائج المسابقة ستبقى سارية المفعول لمدة عام من تاريخ إعلانها والتعيين سيكون مستمراً على هذا الأساس حتى ملء كل الشواغر المطلوبة.

وأضاف: إن نتائج المقابلات الشفهية وصلت إلى الوزارة من جميع المحافظات أمس وستتم مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص ويتم تزويدها بكل الأسماء لكي تضيف وتحدد معامل التثقيل لقدم تسجيل المتسابقين في مكاتب التشغيل 15 درجة وفق ما يستحقونه.

وحول موضوع التأخر في صرف رواتب المعلمين الوكلاء والمكلفين أشار وزير التربية إلى أن الوزارة قررت صرف هذه الرواتب كل شهرين وعدم الانتظار حتى ينتهي الفصل الدراسي والإسراع قدر الإمكان بإجراءات صرفها باعتبار أن هذا الأمر بات مرهقاً لهؤلاء المعلمين ويشكل عبئاً كبيراً عليهم.

وفي هذا السياق لفت وزير التربية إلى أنه مع تعيين المدرسين الجدد خلال الفترة القادمة سيقتصر التكليف على الحالات الطارئة فقط مثل الإجازة الصحية أو إجازة الأمومة.

وكانت وزارة التربية أنهت يوم الخميس الماضي المقابلات الشفهية للناجحين بالامتحان التحريري في المسابقة المعلن عنها بتاريخ 7/3/2017 لتعيين 8618 خريجاً في جميع المحافظات.