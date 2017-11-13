ص 3:03 2017/11/13

جدّدت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذيفتي هاون منطقة الزبلطاني في دمشق.

وذكر مصدر بقيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) أن المجموعات المسلحة اعتدت صباح أمس بقذيفتي هاون على منطقة الزبلطاني ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب الثلاثاء الماضي 13 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة بسبب استهداف المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية بقذائف الهاون شارع 29 أيار وحي الشاغور ومنطقة العباسيين السكنية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من تموز الماضي وقفاً للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.