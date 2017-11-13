وليد الزعبي ص 1:01 2017/11/13

بدأ البرد يشتد تدريجياً وأكثر من نصف الأسر المشمولة بالتوزيع لم تحصل على الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، وأشار العديد من أرباب الأسر إلى أنه لم يعد هناك متسع من الوقت، حيث إن الطقس أصبح بارداً والتدفئة ضرورية للمنازل وخاصة بوجود الأطفال، واستغربوا عدم شمولهم حتى تاريخه على الرغم من بدء التوزيع منذ فترة طويلة، وطالبوا بضرورة الإسراع بذلك في أقرب وقت ممكن، وأوضح المهندس حسن السعيد مدير فرع محروقات درعا أن الكميات الموزعة حتى الآن لغرض التدفئة وصلت إلى حوالي 5.3 ملايين ليتر استفاد منها 26500 أسرة بمعدل 200 ليتر لكل منها ضمن الدفعة الأولى، وذلك بنسبة 42% من إجمالي عدد الأسر المستحقة البالغة 65 ألف أسرة التي يتطلب تغطية احتياجاتها بالكامل حوالي 13 مليون ليتر، مشيراً إلى أن عدم شمول الجميع إلى الآن بالتوزيع سببه قلة الكميات الواردة من المادة للمحافظة، حيث يرد يومياً 8 طلبات منها 5 بكمية 100 ألف لتر للتدفئة والباقي 3 طلبات موزعة بواقع طلب واحد للزراعة ونصف طلب للصناعة وطلب ونصف الطلب للقطاع العام والنقل والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن هناك مراسلات عديدة إلى الجهات المعنية لزيادة مخصصات المحافظة من المازوت، وبالنسبة للغاز المنزلي بيّن السعيد أنه لا توجد اختناقات على الرغم من زيادة الطلب عليها خلال الشهر الجاري لغرض التدفئة، ومن بداية الشهر الحالي وحتى تاريخه تمت تعبئة 37 ألف أسطوانة ومتوقع لنهايته بلوغ 100 ألف أسطوانة، أما على صعيد البنزين فالمادة متوافرة ولا توجد أي مشكلة بشأنها.