سهى الحناوي ص 1:01 2017/11/13

قررت اللجنة الفرعية للمحروقات حرمان معتمدين اثنين لتوزيع مادة الغاز المنزلي من استجرار ونقل وتوزيع المادة لمدة شهر في كل من مدينة السويداء وبلدة عرمان لارتكابهما مخالفات تموينية تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم مسك سجل نظامي لبيع مادة الغاز.

وكانت اللجنة قد وافقت على تزويد مديرية التربية بالسويداء بكمية 200 ألف ليتر مازوت لتوزيعها على المدارس بالمحافظة لزوم التدفئة ومديرية شؤون البيئة بكمية 3546 ليتر مازوت لزوم المولدة وتشغيل المخابر ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكمية 7445 ليتر مازوت لزوم التدفئة أيضا ومجلس بلدية سهوة الخضر بكمية 1300 ليتر لزوم الآليات لتجهيز مكبي النفايات في قريتي مياماس وسهوة الخضر، إضافة إلى تزويد عدد من المنشآت بحاجتها من المحروقات.

إضافة لإعطاء مهلة حتى نهاية العام لاستكمال الإجراءات الرسمية لنقل الملكية لأصحاب رخص توزيع الغاز ذوي الحالات الخاصة كوفاة المالك وحصر الإرث.

ودعا محافظ السويداء عامر العشي لجان الأحياء والوحدات الإدارية للقاء موسع لمناقشة آليات التوزيع، وإجراء إحصائية للأسر التي لم تحصل على الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، لافتاً إلى استمرار التوزيع للدفعة الثانية، بدءاً من المنطقة الشرقية، مع مراعاة الاحتفاظ بحق من لم يحصلوا على الدفعة الأولى ومعالجة طلباتهم لاحقاً, علماً أن نسبة التوزيع بلغت 99%.