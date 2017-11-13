زهير المحمد ص 1:01 2017/11/13

أكد المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا في تصريح خاص لـ«تشرين» أن من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في المحافظة انتشار ظاهرة تركيب محولات الكهرباء الخاصة في المناطق خارج السيطرة، حيث تم منذ بداية عام 2012 ولغاية الآن تركيب مايزيد على 150 محولة خاصة، وهذه الاعتداءات لها منعكسات خطيرة جداً على واقع قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة عملت على تشكيل لجنة خاصة مهمتها تقدير الأضرار الناجمة عن تركيب تلك المحولات، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في عملها للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع في مختلف مراكز المحافظة، حيث نظمت عناصر الضابطة العدلية منذ بداية العام ولغاية تاريخه 266 ضبطاً للاستجرار غير المشروع، وتتوزع الضبوط التي تم تسطيرها بحق المخالفين على تنظيم 244 ضبطاً منزلياً و14 ضبطاً تجارياً وضبطين صناعيين وضبط زراعي.

وبحسب الزامل تقدر القيمة الاجمالية لتلك السرقات بحوالي 21,2 مليون ليرة، في حين تقدر كمية الكهرباء المسروقة بنحو 1,1 مليون كيلو واط ساعي.

وأشار الزامل إلى أن وضع الكهرباء في المحافظة مقبول وفق الامكانات المتاحة، حيث تبلغ كمية الطاقة المقدرة للمحافظة حالياً بنحو 80 ميغا واطاً وتقدر الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك منذ بداية العام ولغاية تاريخه 100,4 مليون كيلو واط ساعي، في حين يصل عدد المشتركين لغاية تاريخه 216184 مشتركاً وتصل نسبة الفاقد التجاري في المحافظة 23 بالمئة.

وبيّن الزامل أن هناك عدداً من المشاريع قيد التنفيذ في الفترة الحالية ستسهم في تحسين واقع التغذية في المحافظة ولعل أهمها مشروع تنفيذ خط التوتر 66 كيلو فولطاً من محطة الشيخ مسكين إلى محطة درعا الرئيسية بطول 3 كم وتبلغ تكلفة المشروع 28 مليون ليرة، وهذا المشروع سيتيح تغذية المدينة بخط إضافي جديد، ومشروع تنفيذ خط توتر 66 كيلو فولطاً بين محطتي درعا والعجمي بطول 5 كم وبتكلفة 50 مليون ليرة لاستمرارية التغذية الكهربائية لمشاريع ضخ المياه، وذلك على حساب المنظمات الانسانية.