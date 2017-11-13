ص 1:01 2017/11/13

في اليوم الثاني من عمليات تحرير قضاء راوة والمناطق المحيطة على طول الحدود مع سورية, استعادت القوات العراقية السيطرة على عدة مناطق ومواقع شمال قضاء راوة غرب محافظة الأنبار.

وفي السياق, أعلن آمر فوج حشد الغربية العقيد خميس المحلاوي، لوكالة «أنباء الإعلام العراقي» أن القوات العراقية المشتركة حررت منطقة مجمع الشقق ومنطقة المعامل شمال قضاء راوة، والتي تعد من أهم مناطق ارتكاز تنظيم «داعش» الإرهابي في القاطع الغربي, ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين بعد محاصرتهم بالتزامن مع هروب ما تبقى منهم باتجاه المناطق الصحراوية للقضاء.

من جانبه أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري السمرمد عن تحرير مجمع الخور السكني ومنطقة البلالية غرب قضاء راوة من سيطرة «داعش» بالكامل ورفع العلم العراقي فوق المباني، دون وجود أي مقاومة تذكر, وانسحاب إرهابيي التنظيم إلى داخل مركز القضاء، مؤكداً أن القوات المشتركة وبمساندة طيران الجيش قتلت العديد من الإرهابيين وأن خطوط صد «داعش» انهارت أمام تقدم القوات.

إلى ذلك, أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أن قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبغطاء من طيران الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا «داعش» الإرهابي في تسع مناطق جنوب بعقوبة, فيما أفاد مصدر أمني عراقي، أن القوات الأمنية عثرت على مقابر جماعية في أطراف الحويجة وجنوب غرب كركوك تضم رفات 2000 جثة.