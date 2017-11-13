صفاء إسماعيل ص 1:01 2017/11/13

تزداد الهوة اتساعاً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري, خاصة بعد الهزيمة الكاسحة التي مني بها الحزب بفوز خصومه الديمقراطيين في الانتخابات المحلية التي شهدتها ولايات فرجينيا ونيوجرسي ونيويورك قبل أيام، فقد خسر الجمهوريون تقريباً كل المعارك والمواقع التمثيلية وبفوارق كبيرة عكست مدى الإحباط والخيبة في صفوف الناخبين الذين صوّت قسم منهم للمرشح الديمقراطي بدافع تفشيل المرشح الجمهوري المقرب من ترامب. في دليل يؤكد تغير المزاج الشعبي الأمريكي وانقلابه ضد الجمهوريين الذين باتوا يرون في ترامب عبئاً عليهم أكثر منه رصيداً لهم في انتخابات العام القادم.

الخوف الجمهوري من القادم على يد ترامب وسياساته بدا جلياً مع إعلان نتائج الانتخابات التي جاءت صادمة بقدر ما جاءت مخيبة للآمال لكونها تعد استفتاء شعبياً على سياسات ترامب وعينة من انتخابات الكونغرس النصفية في العام القادم, وخاصة في فرجينيا التي تحظى بأهمية كبيرة لأن أصواتها تعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية, فبقدر ما خيبت هذه النتائج آمال الجمهوريين بقدر ما أنعشت آمال الحزب الديمقراطي بتسجيل انتصار كبير على الحزب الجمهوري وإدارة ترامب واستعادة الأغلبية في مجلس النواب الأميركي.

وعليه فإن نتائج الانتخابات تحمل جملة من الرسائل والتداعيات أهمها ما تمثله من انقلاب ناعم على ترامب الذي بدأ يحصد نتائج سياسته الداخلية بالتزامن مع سياسته الخارجية الأكثر سوءاً، ومن خلفه الحزب الجمهوري الذي يخشى من موجة زرقاء تمحو أغلبية المقاعد الحمراء في مجلس النواب خلال انتخابات العام القادم, ناهيك عن أن نتائج الانتخابات أعطت زخماً كبيراً للحزب الديمقراطي بعد خروجه من الحكم، الأمر الذي يعزز احتمال حصول انقلاب للموازين خلال العام القادم, ففي حال استمرار الوضع القائم لسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بشقّيه النواب والشيوخ، فإن ذلك سيضع عقبات إضافيّة أمام سياسات ترامب المثقلة بالفشل داخليا وخارجيا. ففي الداخل السخط الأمريكي يزداد على سياسات ترامب الذي انقلب على الكثير من وعوده الاقتصادية والسياسية بدءاً من قانون «جاستا» والعلاقة مع النظام السعودي، مروراً بالاستقرار الهش الذي تشهده أمريكا إثر الهجمات الإرهابية، وليس انتهاء بالعنصرية ضد السود في تصرفات وأفعال ترامب, كما تقلصت دائرة تحالفاته, فقد غادر عدد من أقطاب الجمهوريين قطاره، والباب مفتوح للمزيد ومشاكل إدارته ما زالت تتوالى.

وفي الخارج الحال أنكى من الداخل، إذ يتواصل تسجيل المآخذ على سياسة ترامب إزاء إيران وكوريا الديمقراطية ناهيك عن الانتقادات المبطنة والصريحة لموقفه المؤيد لعملية التصفيات الجارية في السعودية، والتي أثارت الشكوك حول دوافعها الحقيقية المكتومة.

ومن التداعيات المفترضة لهذه الهزيمة، أن يقوم الحزب الجمهوري بجردة حسابات خشية خسارته للكثير من أنصاره بسبب تصرّفات ترامب, فقد يعمد الحزب إلى رفع الصوت عالياً بوجه ترامب للحد من تصرفاته المتهورة و لمنع خسارة أنصار الحزب الذين باتوا على يقين بأن هذا الرئيس لا يمثل تطلعاتهم.

إذاً, هي رسالة انتخابية عبرت عن نبض الشارع الأمريكي الذي – كما يبدو- بدأ يلفظ ترامب, والجمهوريون الذين يذهبون بجريرة أن الرجل منهم, فهل يفهم ترامب الرسالة ويتراجع عن «عنترياته» وسياساته التي ضاق بها الأمريكيون والعالم؟ أم يتعنت ويمضي قدماً جاراً وراءه حزبه إلى مزيد من التعثر والانقسام والهزائم؟.

