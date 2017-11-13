ص 1:01 2017/11/13

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان روسيا أن تسهم بقسط كبير في حل كثير من الأزمات العالمية، مشدداً على أهمية إقامة علاقات جيدة بين موسكو وواشنطن لحل المشاكل الدولية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن ترامب قوله في تغريدة أمس: متى يفهم كل هؤلاء الحاقدين والأغبياء أن التمتع بعلاقات طيبة مع روسيا شيء جيد وليس سيئاً, مضيفاً: أريد أن أحل أزمات كوريا الديمقراطية وسورية وأوكرانيا و(القضاء على) الإرهاب، ويمكن لروسيا أن تساعد كثيراً في ذلك. وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لو كانت لديه علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكان هذا رائعاً لكلا البلدين، وسيزيل الكثير من المخاطر في العالم.

وكان الرئيسان بوتين وترامب أكدا في بيان مشترك صدر عنهما على هامش قمة «أبيك», التزامهما بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.