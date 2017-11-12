ص 3:03 2017/11/12

بينما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مواقع محصّنة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في ريف حلب ودمّر آليات مزودة برشاشات وقضى على عدد من الإرهابيين، أحبطت وحدات من الجيش هجوماً إرهابياً لهذا التنظيم التكفيري على نقاط عسكرية في محيط مدينة محردة ومحطتها الحرارية بريف حماة.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن وحدات من الجيش خاضت خلال الليلة قبل الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم «جبهة النصرة» شنّت هجوماً على نقاط عسكرية في محيط مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بمقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعات الإرهابية وإجبار من تبقى منهم على الفرار تاركين أسلحتهم وعتادهم.

وتنتشر في المنطقة الممتدة على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم «جبهة النصرة» أغلب أفرادها من المرتزقة الأجانب الذين تسللوا عبر الأراضي التركية.

وفي ريف حلب نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مواقع محصّنة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وخطوط إمداده في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي.

وأفاد مراسل (سانا) في حلب بأن الطيران الحربي السوري وجه ضربات جوية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في قريتي رملة ورسم الكبارة جنوب غرب بلدة خناصر بالريف الجنوبي الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آلية مزودة برشاشات ثقيلة.

وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الخميس الماضي سيطرتها على قرية الراشدية بريف حلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية على تجمعات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في المنطقة الممتدة بين ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي الشرقي.