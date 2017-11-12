ص 3:03 2017/11/12

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البيان المشترك مع الولايات المتحدة حول سورية يؤكد سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها والاستمرار في مكافحة الإرهاب وسيكون عاملاً فاعلاً في تسوية الأزمة فيها.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة «أبيك» في فيتنام أمس: لم يكن من السهل التوصل إلى البيان المشترك، وعمل خبراؤنا عليه قبل انعقاد القمة وتابع وزيرا خارجية البلدين عمل الخبراء لتطوير هذه الوثيقة، واليوم اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صياغة الوثيقة وأعتقد أنها مهمة لأنها تؤكد أموراً مبدئية أولها الاستمرار في مكافحة الإرهاب وهذا في غاية الأهمية للولايات المتحدة في ضوء ما حدث في هذا البلد، ولنا نحن البلد الذي يواجه هذه المشكلة منذ زمن، ومهمة أيضاً للمجتمع الدولي ككل.

وأضاف بوتين: أكدنا على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها واتفقنا على أنه سيتم بعد التخلص من الخطر الإرهابي السير في طريق التسوية السياسية للأزمة فيها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد بوتين أن العمل العسكري للقضاء على آخر بؤر الإرهاب في سورية يقترب من نهايته بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق ومواصلة تطهير الضفة الشرقية لنهر الفرات من إرهابيي «داعش»، مبيناً أن المهم الآن بعد اختتام هذا العمل هو تعزيز الاتفاق حول مناطق تخفيف التوتر ونظام وقف الأعمال القتالية وإيجاد الظروف الملائمة للبدء بالعملية السياسية وهذا هو هدف الإعلان المشترك مع الجانب الأميركي والذي سيكون عاملاً فاعلاً في العمل لتسوية الأزمة في سورية.

من جانبه نوه ترامب في تصريح للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته من دانانغ إلى العاصمة الفيتنامية هانوي بالبيان المشترك، معتبراً أن الاتفاق الذي تضمنه سينقذ عدداً كبيراً من الأرواح وفق ما نقلت «رويترز».

وفي سياق آخر أكد ترامب أهمية وجود علاقة طيبة بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي والأميركي قد أكدا التزامهما بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددين على أن تتم التسوية السياسية للأزمة فيها ضمن إطار عملية جنيف.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر عنهما على هامش قمة «أبيك» كما نقلت وكالة «سبوتنيك»: إن الرئيسين بوتين وترامب أكدا مجدداً التزامهما بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وطابعها العلماني وتسوية الأزمة فيها في إطار عملية جنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعوا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف ودعم الجهود الرامية إلى ضمان نجاحها، كما شدّد الرئيسان على استمرار الجهود المشتركة حتى التدمير الكامل لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا الحاجة المستمرة إلى خفض المعاناة الإنسانية في سورية ودعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة مساهمتها في تلبية الاحتياجات الإنسانية في الأشهر المقبلة، مؤكدين ضرورة فتح قنوات اتصال لتفادي الحوادث الخطرة في الشرق الأوسط.

كما بيّن البيان أهمية الحفاظ على مناطق تخفيف التوتر في سورية ومناقشة تنفيذ قرار إنشاء منطقة تخفيف توتر في المنطقة الجنوبية الغربية من سورية.

في سياق متصل بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون أمس الوضع في سورية والخطوات الروسية – الأمريكية المشتركة باتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: لافروف وتيلرسون عقدا لقاء منفصلاً على هامش منتدى قمة «أبيك» في مدينة دانانغ بفيتنام بحثا خلاله قضايا التسوية السياسية للأزمة في سورية والخطوات المشتركة لروسيا والولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

كذلك أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش أن البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان بوتين وترامب حول سورية يؤكد استعداد روسيا لإقامة علاقات طبيعية مع الجانب الأمريكي.

وأشار كلينسيفيتش في تصريح له أمس أوردته «سانا» إلى أن أحد المبادئ الأساسية التي تسترشد بها روسيا في العلاقات الدولية يكمن في عدم قطع العلاقات نهائياً بل ترك المجال مفتوحاً أمام الآخرين للقيام بخطوات إيجابية.

واعتبر كلينسيفيتش أن تمديد سريان مفعول الاتفاقات السابقة بين موسكو وواشنطن حول سورية والذي ينص عليه البيان المشترك هو أقصى ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس الأمريكي في الظروف السياسية الداخلية للولايات المتحدة، موضحاً أن الأمر المهم هو كيف سيقوم الجانب الأمريكي بتنفيذ هذه الاتفاقات؟.

من جهة ثانية اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن عدم عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب على هامش قمة «أبيك» يعود لعدم وجود استراتيجية عمل واضحة لدى ترامب تجاه روسيا.

وقال كوساتشوف في تصريح نقله موقع «روسيا اليوم»: إن ترامب لا يملك الاستقلال السياسي في علاقاته مع الكونغرس، مبيناً أن اللقاء لم يعقد بين بوتين وترامب لأن أي تصرف من جانب الأخير تجاه روسيا يسبب له مشكلات إضافية في بلاده.

في هذه الأثناء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثة التحقيق الدولية وتزعم «مسؤولية» الحكومة السورية عن «استخدام غاز السارين» لا أساس لها.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن الخارجية الروسية قولها في بيان: تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة خان شيخون ركز بشكل حصري على تبرير ودعم الاستنتاجات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي تزعم «مسؤولية» دمشق عن الهجمات الكيميائية وعمد إلى نسج «حقائق» تدعم هذه الرؤية.

وتابعت الوزارة: هذه الاستنتاجات لا أساس لها من الصحة، داعية إلى النظر بجدية في تقييمات الخبراء الروس حول حادثة خان شيخون لأنها تتسم بطابع موضوعي خلافاً لتقرير بعثة التحقيق إذ إنها مبنية على قوانين الفيزياء والبالستيات والتحليل التقني وقد تم نشر هذه الاستنتاجات في نيويورك يوم التاسع من الشهر الجاري بشكل وثيقة رسمية، وفي حال كان عند رئيس بعثة التحقيق أدموند موليه أي اعتراضات بشأنها فعليه تقديم حجج معقولة.

إلى ذلك أعربت الخارجية الروسية عن رفض مزاعم موليه بشأن «تدخل» موسكو في التحقيق وقالت في بيانها: لقد اطلعنا على تصريحات موليه التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» ونعتبر نبرتها وخاصة ما جاء فيها من تهجم على روسيا غير مقبولة بالنسبة إلى مسؤول دولي من هذا المستوى الرفيع.

وأكدت الخارجية أن الجانب الروسي لم يحاول فرض استنتاجات تروق لروسيا على الآلية المشتركة خلال المشاورات التي جرت في موسكو يوم السابع من أيلول وخلال الاتصالات مع الدبلوماسيين الروس في نيويورك في وقت لاحق، موضحة أنه ورداً على طلب رسمي من قيادة آلية التحقيق المشتركة تم طرح أفكار حول كيفية ترتيب عمل الآلية بشكل أفضل، آخذة بعين الاعتبار الأخطاء التي ارتكبت سابقاً أثناء التحقيق.

وتابعت الخارجية: تم الاقتراح على موليه عدم الانحياز لأي تفسير للأحداث بل إعارة ما يكفي من الاهتمام لكل واحد منها.. والتوصية الرئيسية كانت تتلخص في أنه يجب العمل بدقة وفقاً لمعايير اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وهذا يقتضي قبل كل شيء إرسال خبراء إلى مكان الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في خان شيخون وإلى قاعدة الشعيرات الجوية.