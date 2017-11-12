ص 3:03 2017/11/12

أكد ممثل إيران في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية رضا بورمند تهراني أن تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون تشوبه التناقضات والنقائص.

وقال بورمند تهراني في كلمة خلال الاجتماع الطارئ السادس والخمسين للمجلس المخصص لمناقشة تقرير الآلية المشتركة: إيران درست التقرير ووجدت أن اللجنة لم يحالفها النجاح في تنفيذ مهمتها بتقصي الحقائق وفق المهمة المنوطة بها، مشيراً إلى أن التقرير لا يتصف بالشمولية كما هو مفروض نظراً لوجود تناقضات ونقائص كثيرة، ومشدداً على أن محاولة إلصاق التهمة بالحكومة السورية فيما يتعلق بحادثة خان شيخون من دون أخذ عينات من مسرح الجريمة تدل على أن هذا الادعاء يفتقد الأساس.

وأكد المسؤول الإيراني أن «الاستنتاجات» التي توصل إليها تقرير الآلية المشتركة غير مهنية ولا تتصف بالاتزان والاستقلالية وبالتالي لا يمكن أن يعتد بهذا التقرير، مشيراً إلى أن على آلية التحقيق الاستناد إلى مصادر موثوقة ويمكن اختبار صدقيتها.

وقدمت إيران وروسيا الاتحادية خلال الاجتماع مسودة اقتراح مشترك ترمي للارتقاء بكفاءة آلية التحقيق المشتركة.

إلى ذلك أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أن النظام السعودي يستمر في دعمه للإرهاب في سورية والعراق، مشيراً إلى استعداد شعوب المنطقة لمواجهة مؤامرات هذا النظام.

وقال خرازي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» على هامش اجتماع الجمعية الأوروبية في الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا: إن الدول التي أوجدت الإرهاب هي عنصر عدم استقرار في المنطقة وهي مع الأسف تحظى بالدعم الأمريكي نظراً لما تنفقه من أموال في شراء الأسلحة، منبهاً من تدخل النظام السعودي في الشؤون الداخلية للبنان ومحاولة إثارة أزمة فيه.