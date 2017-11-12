ص 2:02 2017/11/12

«وجهة نظر فرنسية حول الحرب على سورية» عنوان الندوة الحوارية الفكرية التي نظمتها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمشاركة حشد من الشخصيات الإعلامية والفكرية الفرنسية استضافتها دار الأسد للثقافة والفنون أمس.

وقدّم خلال الندوة كل من البروفيسور الفرنسي فريديريك بيشون والكاتب ريشار ميللي محورين استعرضا خلالهما دور الإعلام الغربي والفرنسي تحديداً في نقل صورة مضللة لحقيقة ما جرى في سورية خلال السنوات الماضية، داعيين إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية السورية والفرنسية لتوعية الرأي العام الأوروبي.

وفي بداية الندوة أعرب الكاتب ميللي عن سعادته بوجوده في دمشق، معبراً عن تقديره لصمود الشعب السوري في مواجهة الحرب التي تشن على بلاده، مؤكداً أنه كان ضمن عدد من المثقفين الفرنسيين الذين وقفوا منذ بداية الأزمة ضد الحرب على سورية.

وأوضح ميللي أن بعض وسائل الإعلام عملت بشكل متعمد على تشويه حقيقة ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية وقامت بتصويرها بطريقة «تناسب الرأسمالية العالمية المعتدية على سورية وتظهر التنظيمات الإرهابية بشكل يناقض حقيقتها في الصحافة الفرنسية المكتوبة والمرئية».

وبيّن ميللي أن واجبه دعاه إلى كشف حقيقة هذه التنظيمات التي مولتها ممالك الخليج للرأي العام الفرنسي وتفنيد هذه الأكاذيب التي غدت حقائق بالنسبة للغرب وسوقها إعلامه بصورة مستمرة مستغلاً ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي لينسب كل الجرائم إليه متناسياً ما ارتكبته باقي التنظيمات الإرهابية من مجازر في مختلف أرجاء سورية.

وقال ميللي: عندما نتكلم بشكل حر عما يجري في سورية فهذا يعني أنك تدخل في مواجهة مع الرأي العام الذي تسيره وسائل الإعلام الغربية التي هي بشكل أو آخر الحكومات الحقيقية التي تحكم في الغرب لتظهر الدور الروسي في مساعدة السوريين بالدفاع عن وطنهم بصورة سلبية وتغفل حقيقة أن سورية هي البلد العلماني الوحيد في المنطقة.

وأبدى ميللي أسفه من أن وسائل إعلامية غربية مازالت تتبنى وجهات نظر الإرهابيين رغم ما طال بلدانها من اعتداءات إرهابية ولاسيما في فرنسا، كما أن هذه الوسائل تعكس مصالح ممالك الخليج التي حاولت تحويل سورية إلى ساحة لصراعاتها في المنطقة.

وختم ميللي حديثه بالقول: «اليوم» نشهد سورية تخرج من هذه الحرب منتصرة وتغير كل المعطيات الدولية وطبيعة النظام الدولي الجديد ووجه التاريخ مكرسة عودة روسيا لرقعة الشطرنج العالمية وتترك أمريكا وأوروبا غائبتين عن الساحة الدولية مشبهاً انتصار الجيش العربي السوري في حلب بالانتصار على النازية في معركة ستالينغراد.

البروفيسور بيشون تطرق في محوره للمكانة التاريخية والاستراتيجية لسورية بوصفها صاحبة ثقافة عريقة ومهد الحضارة التي أسست للفكر الغربي العلماني وحاضنة للثقافتين المسيحية والإسلامية ما أهلها لتكون بلداً مركزياً في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة الفرنسية نظرت للأزمة في سورية من دون أن تراعي الواقع والظروف الخاصة بسورية وأن الجهات التي اشتركت بالحرب على سورية سعت لتغييب وجود الإرهابيين وتكرار مصطلحات محددة في الخطاب الإعلامي الموجه إلى الأوروبيين لحرف الرأي العام عن الحقيقة متعمدة إثارة عواطف الشارع الفرنسي وتغييب لغة المنطق.

واعتبر بيشون أن انتصار سورية أعلن نهاية الهيمنة الأمريكية وشكل بداية لعصر متعدد الأقطاب وأن الحرب على سورية أظهرت ضرورة احترام الأمم والشعوب والقوانين الدولية والتعاون بين الدول، لافتاً إلى المفارقة بين موقف روسيا الداعم لسورية والدور السلبي للغرب الذي تسبب بالكثير من الخراب والدمار.

ورأى بيشون أن انتصار الشعب السوري في جبهات القتال لا يعني نهاية الحرب بل هو بداية لحرب جديدة وهي الحرب الثقافية، داعياً إلى الاستفادة من السمعة السورية التي نمت وكبرت عالمياً ولاسيما بعد الانتصارات الأخيرة على الإرهابيين في دير الزور واستثمارها ومخاطبة العالم أجمع من خلال إرث سورية الثقافي الكبير وحضارتها الإنسانية.

ودعا بيشون إلى الوقوف إلى جانب سورية, وقال: علينا ألا نترك سورية وحيدة تخوض الحرب الثقافية، مشيراً في هذا السياق إلى ما يمتلكه المغتربون السوريون من قدرة وخبرة وإمكانات كبيرة على حمل الرسالة الثقافية السورية إضافة إلى افتتاح مراكز ثقافية سورية في الخارج تستضيف مفكرين وقادة رأي أجانب وتقيم لقاءات ثقافية دورية تؤكد على دور سورية في الحضارة الإنسانية.

وتخللت الندوة مداخلات من الحضور حول سبل التصدي لحملات التضليل الممنهجة من بعض وسائل الإعلام التي قامت بتشويه الحقائق عما يجري في سورية وضرورة فضح دور بعض الحكومات الغربية في دعم الإرهاب وتمويله.

الباحث إيريك دونيسيه رئيس مركز دراسات استراتيجية في فرنسا، أكد في تصريح صحفي أن الانتصارات التي يحققها الجيش السوري أدت إلى تغيير نظرة الغرب إزاء ما يحصل في سورية، وقال: نحن كباحثين ومثقفين ورجال أعمال ودبلوماسيين سابقين نقوم بما يتوجب علينا في هذا المجال لنقل حقيقة ما يجري في هذه المنطقة.

وكان الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام دعا في تصريح لـ(سانا) إلى نقل حقيقة ما يجري في سورية للرأي العام في أوروبا عبر صناعه وممن يشتغلون في معاهد البحوث العالمية الذين يشكلون رأياً شعبياً ضاغطاً على حكوماتهم والتي تتبع سياسات لا توافق عليها أغلبية شعوب أوروبا لكنها تساير مخططات حلف شمال الأطلسي «ناتو» والولايات المتحدة.

وأكد دخل الله أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة الرأي العام الأوروبي تجاه الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.

حضر الندوة عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب التعليم العالي القطري الدكتور محسن بلال وأمين فرع دمشق للحزب حسام السمان ورئيس اتحاد الصحفيين وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية والباحثين والمفكرين.

الوفد الفرنسي من حلب: التاريخ سيسجل أن سورية أفشلت كل المخططات

إلى ذلك أكد أعضاء الوفد الفرنسي الذين بدؤوا أمس زيارة لحلب أن التاريخ سيسجل أن سورية أفشلت كل المخططات التي حاولت النيل منها ومن شعبها وأنهم سينقلون ما يشاهدوه بأمانة إلى الشعب والحكومة الفرنسية.

ونوه أعضاء الوفد الذي يضم باحثين وإعلاميين وكتاباً خلال لقائهم أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار بدور الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

من جهته بين أمين فرع حلب للحزب أن ما تعرضت له مدينة حلب من إرهاب لم تشهد أي دولة في العالم مثيلاً له وأن حجم الدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية المسلحة كبير جداً, مضيفاً: الهجمة الإرهابية على سورية لم تنل من الشعب السوري وخاصة أبناء حلب الذين صمدوا ووقفوا في خندق واحد إلى جانب الجيش العربي السوري ودحروا الإرهاب.

وقال نجار: حوالي 11 ألف مدني استشهدوا جراء قذائف الحقد والإجرام التي أطلقها الإرهابيون على الأحياء الآمنة بمدينة حلب خلال السنوات الماضية, موضحاً أن الإرهابيين استهدفوا كل شيء بحلب ودمروا البنية التحتية والآثار وسرقوا المعامل ودور العبادة وجعلوا من المدارس مقرات للقتل والدمار ونشر الفكر الظلامي الإرهابي التكفيري مشيراً إلى أن الحياة بقيت مستمرة في هذه المدينة الصامدة طيلة فترة الحصار رغم الظروف الصعبة التي مر بها الأهالي وغياب كامل للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ودعا أمين الفرع أعضاء الوفد الضيف إلى نقل الحقيقة وإيصالها إلى الشعب الفرنسي خاصة والشعوب الأوروبية عموماً والمساهمة في رفع الحصار الاقتصادي الظالم الذي تتعرض له سورية منذ بداية الحرب الإرهابية عليها.

حضر اللقاء أمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور محمد نايف السلتي ورئيسا مكتبي إعداد في فرعي حلب وجامعة حلب للحزب محمد سالم شلحاوي وفاطمة عجور.