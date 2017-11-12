ص 2:02 2017/11/12

أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن بعض دول المنطقة أنفقت 130 مليار دولار من أجل تدمير سورية وليبيا واليمن.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن أويحيى قوله في كلمة له خلال حملة الانتخابات المحلية الجزائرية: حال الجزائر كان سيؤول نحو الأسوأ لو لم نتخلص من المشكلات ولم ننج من كارثة ما يسمى «الربيع العربي»، مشدداً على السير في طريق المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية.

وسبق أن أكدت الجزائر على لسان العديد من مسؤوليها رفضها التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفض أي حلول تفرض من الخارج على المنطقة، إضافة إلى إعلان وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب.