دمشق ـ إيمان الذنون ـ سانا: ص 2:02 2017/11/12

في إطار تفعيل دور الشباب وتعزيز ثقافة الحوار أقام كل من حزب الشباب للبناء والتغيير وحزب سورية الوطن وحزب الشعب ملتقى الحوار للشباب السوري تحت شعار «معاً لوطن يبنيه الشباب» في فندق الداماروز بدمشق، حيث ضمت قاعة المتنبي أكثر من مئتي شاب وشابة، شارك معظمهم في عدة مداخلات ضمن محورين: سياسي بعنوان «تفعيل دور الشباب في مراكز صنع القرار ورؤيتهم حول الحل السياسي»، وآخر بعنوان «الواقع الاجتماعي والاقتصادي بين واقع العصر وتحدياته».

وتحدثت بروين إبراهيم أمين حزب الشباب للبناء والتغيير عن أهمية الحوار في بناء المجتمعات، مؤكدة ضرورة إشراك الشباب السوري كمكون أساسي في العملية التفاوضية وبناء سورية، ولافتة إلى أن الملتقى سيمهد الطريق لملتقى شبابي واسع.

من جانبه بين عبد العزيز طراد الملحم أمين عام حزب الشعب أن الهدف من الملتقى هو طرح العقبات التي تواجه الشباب في المجتمع السوري وإيجاد الحلول المناسبة لخدمتهم.

وبيّن أحمد زياد السبسبي ممثل الشباب السوري في موسكو أهمية الملتقى للوصول إلى نتائج حقيقية لها دور فاعل بمشاركة الشباب بالعمل السياسي والاجتماعي، مؤكداً أن الشباب السوري بحاجة إلى تأطير وتنظيم رؤيته وأفكاره لتساهم بشكل فاعل في بناء المجتمع.

وحول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودورها في تحصين الوطن أشار الباحث عادل الذنون إلى أن المشاركة السياسية هي محصلة لجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية، مشيراً إلى أن نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً أساسياً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة المبنية تحدد على أساس العمل والمبادرة في إطار دولة وطنية حديثة ذات طابع قانوني مؤسساتي تقوم على مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق واحترام كرامة الإنسان.

بدورها هيفين إبراهيم تحدثت عن أهمية العملية التعليمية في سورية، لافتة إلى أنها اليوم تعاني من عدة مشكلات يأتي في مقدمتها المناهج غير المدروسة في معظم الحالات، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر التدريسية حتى تستطيع رفد العملية التربوية بكل ما هو جديد.

وفي ختام أعمال الملتقى صدر بيان ختامي أكد ضرورة تفعيل أدوار الشباب وإتاحة الفرص لهم في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبناء مستقبل سورية الحديثة.

وعلى هامش الملتقى أكد السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين أن الحوار السوري – السوري الذي يضمن التوصل إلى حل سياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية.

وجدد السفير تشي دعم بلاده لسورية والجهود المبذولة الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة فيها، مشيراً إلى جهود دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في كل الأراضي السورية.