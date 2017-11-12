ص 2:02 2017/11/12

في إطار المصالحات المحلية تمت أمس تسوية أوضاع العشرات من أبناء ريفي حلب الشرقي والشمالي.

وأشار مراسل (سانا) في حلب إلى أنه تمت تسوية أوضاع 70 شخصاً قدموا من معبر التايهة وطريق عفرين- نبل بعد أن سلّموا أنفسهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأشار عضو لجنة المصالحات عماد الدين غضبان إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الأشخاص العائدين وتأمين الإقامة المؤقتة لهم ريثما تتم إعادتهم إلى أهاليهم وممارسة حياتهم الطبيعية، داعياً كل من ضل الطريق إلى العودة لرشده والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب التكفيري الظلامي والمساهمة بإعادة الإعمار وبناء الوطن.

من جانبه قال أمين شعبة منبج لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الحسين: إن المصالحات المحلية تسهم في حقن الدماء وهي أحد إنجازات الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصار تلو الآخر على التنظيمات الإرهابية.

بدوره بيّن أمين شعبة اعزاز لحزب البعث فواز دخيل أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية التسوية عبر طريق نبل وهي فاتحة لتسويات قادمة وإيجاد بيئة مناسبة لفتح باب المصالحات المحلية على مستوى المنطقة.

وأكد عدد ممن تمت تسوية أوضاعهم استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية، داعين كل من غرّر بهم وضلّوا الطريق إلى العودة لجادة الصواب وتسوية أوضاعهم.